Icon med rally på koreansk presidentseier: Kjøp ICX her

Ifølge seg selv har det sørkoreanske økosystemet Icon gjort mer for å utdanne regjeringen om krypto enn noen andre. I dag viste det seg at presidentkandidat Yoon Suk-yeol, som ønsker å deregulere kryptoindustrien i Sør-Korea, har vunnet valget.

ICX-tokenet, som han støtter, steg til værs som et resultat. Den brøt inn på topp 100 og har steget 35 % i løpet av de siste 24 timene, og nærmer seg det som tilsvarer én dollar. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe ICX, er denne guiden for deg.

Tokenet til ICON Network er en del av en lag-ett blokkjede med et oppdrag om å bygge et interoperabelt blokkjedenettverk som bygger bro mellom autonome nettsamfunn og virksomheter i den virkelige verden.

ICON Network fokuserer på å levere praktisk nytte ved å fremme hyper-tilkobling gjennom å fremme friksjonsfri verdiutveksling.

Ved å verifisere transaksjoner på sin desentraliserte hovedbok, kan ICON minimere antall mellomledd og utrydde grenser for grenseoverskridende interaksjoner.

Spesielt fokuserer selskapet på brukstilfellene desentralisert identitet, utstedelse av digitale sertifikater, blokkjedebetalinger, desentralisert finans, ikke-fungible tokens og ytterligere brukstilfeller: e-forvaltning, valg, desentraliserte orakler og e-helse.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Cryptonewsz er bullish på tokenet, og spår vekst til minst $4,52 innen 2024. GOV Capital er imidlertid uenig. De spår at tokenet vil holde seg på gjeldende pris det neste året.

$ICX who holds and believes in it, do not sell coins in any case! Each of his accumulations ended in rapid growth. You just need to wait a bit, and the patient will be rewarded. #ICX pic.twitter.com/MJZSXesiNn

— Crypto Dream (@_Crypto_Dream) March 9, 2022