En ny tverrkjedebroforbindelse mellom Ethereum og Internet Computer vil gjøre det mulig å støtte native ERC20-tokens på ICP-nettverket. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe ICP, er denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe ICP nå

Hva er ICP?

The Internet Computer er verdens første blokkjede som kjører i netthastighet med ubegrenset kapasitet. Den representerer også den tredje store blockchain-innovasjonen, sammen med Bitcoin og Ethereum – en blokkjededatamaskin som skalerer smart kontraktsberegning og data, kjører dem med netthastighet, behandler og lagrer data effektivt, og gir kraftige programvarerammer til utviklere. Ved å gjøre dette mulig, muliggjør The Internet Computer fullstendig nyskapning av programvare – og gir en revolusjonerende ny måte å bygge tokeniserte internetttjenester, pan-industrielle plattformer, desentraliserte finansielle systemer, og til og med tradisjonelle bedriftssystemer og nettsteder. Prosjektet ble grunnlagt i oktober 2016 av Dominic Williams, og vakte stor interesse i kryptomiljøet. DFINITY samlet inn totalt 121 millioner dollar fra bidragsytere som Andreessen Horowitz, Polychain Capital, SV Angel, Aspect Ventures, Electric Capital, ZeroEx, Scalar Capital og Multicoin Capital, og flere bemerkelsesverdige tidlige Ethereum-supportere.

Bør jeg kjøpe ICP i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

ICP-prisprediksjon

Wallet Investor er veldig bearish på dette tokenet, og går så langt som å forutsi krasj. De spådde at prisen på Internet Computer vil falle til $2,84, et verditap på 90%. Det ser ut til at historien støtter en slik spådom. Verdien av 1 ICP var $700 da protokollen ble lansert i mai i år.

ICP på sosiale medier