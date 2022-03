Ignite sikrer 10 millioner dollar i finansiering

Ignite Tournaments sikret totalt $10 millioner i finansiering fra strategiske investorer for å lage den første mobile play-to-earn (P2E) esportsturneringen og strømmeplattformen i historien, fikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Yield Guild og Animoca Brands ledet avgjørende investeringsrunder

Midlene ble samlet inn i to avgjørende investeringsrunder. Den første, en seedrunde på $3 millioner, ble ledet av Yield Guild Games og Ascensive Assets. Ignite avsluttet også en strategisk runde på 7 millioner dollar i februar 2022, ledet av Animoca Brands, Infinity Ventures Crypto og Moon Holdings Fund.

Disse bemerkelsesverdige investorene bringer med seg tiår med erfaring fra den tradisjonelle spillindustrien og blokkjede-spillindustrien. Robby Yung, administrerende direktør for North American Operations for Animoca Brands kommenterte:

Animoca Brands har bygget sin suksess ved å investere i og samarbeide med prosjekter med sterke fundamentaler både i og utenfor spillindustrien. Det er i denne spennende konteksten vi er ivrige etter å både investere i og utforske integrering av spillene våre med Ignite-turneringer.

Thomas Vu, tidligere sjef for kreativitet og franchise hos Riot Games og partner i Moon Holdings Fund, la til:

Vi er positive til Ignite-turneringer. Da jeg ledet flere strategiske innsatser på Riot Games, trodde jeg alltid at en "plug-and-play"-turnering ville være til nytte for spillere. Det var uunngåelig at noen ville bygge en slik plattform. Jeg er henrykt over å se hva Krystal og Tony har bygget, og ser frem til å støtte dem i spill-for-å-tjene og tradisjonelle spill.

Forvandling av e-sport

Ignite Tournaments vil senke inngangsbarrieren for spillere over hele verden ved å tilby verktøyene til P2E-turneringsorganisasjonen. Utbetalinger gjøres i NFT-er og kryptovaluta. Du kan satse for å tjene flere belønninger. Ignite jobber også med å utvikle web 3.0-infrastruktur for å forbedre esport-utbetalinger.

Brian Lu, venturekapitalinvestor i Infinity Venture Crypto konkluderte:

Det er klart for meg som både en tidligere konkurrerende spiller og VC-investor at Ignite Tournaments vil fullstendig transformere konkurrerende mobilspill. Jeg leder denne runden fordi jeg vil se Ignite-turneringer legge til den enorme verdien til alle spill over hele verden; til både IVCs spillportefølje og utover.