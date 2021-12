Ikke bare millennials elsker krypto, sier Krakens leder

Millennials viser en større interesse, men adopsjon går på tvers av alle aldersgrupper ifølge Krakens produktsjef Jeremy Welch.

Jeremy Welch, Chief Product Officer ved cryptocurrency exchange Kraken sier at det ikke bare er millennials som er mest interessert i krypto, og bemerker at adopsjon er utbredt selv i de eldre generasjonene.

Welch sa dette i et intervju der han delte sitt syn på kryptorommet i det vi går inn i 2022.

Kommentarene kommer på et tidspunkt da en ny undersøkelse viste at millennials elsker kryptovaluta og at mer enn tre fjerdedeler av millenials-millionærer sa at de tjente sin formue på krypto og andre blokkjedeprosjekter.

Kryptoadopsjon går på tvers av alle aldersgrupper

På spørsmål om Krakens planer og verktøy rettet mot å få flere av de eldre generasjonene til å gå inn i kryptorommet, bemerket Welch at det ikke bare er millennials. Han sa at Kraken har sett "lidenskapelige" kunder på tvers av aldersgruppene – fra Gen X til Gen Z, og til og med babyboomere.

Han la også til at interessen ikke bare går på tvers av aldersgruppene, men på tvers av alle bakgrunner, med kunder i over 170 land.

Welch sier at det er "mye spenning" knyttet til kryptovalutaer og Bitcoin (BTC), Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE). Han peker også på større interesse blant alle disse gruppene av investorer, og sier at Kraken registrerte en 900% vekst i investeringer blant sine kunder.

Det er verdt å notere seg at Kraken har kjøpt opp innsatsplattformen Staked i en avtale hvor verdien ikke er nevnt. Firmaets CPO bemerket at han kunne kommentere.

Bitcoin her for å bli og NFT-er har vært en stor velsignelse i år

I en kommentar til den bredere kryptosektoren sa han at teknologien fortsetter å vokse og at nye bruksområder kommer til. Han pekte på ikke-fungible tokens (NFT) og desentralisert identitet som to av de nyere bruksområdene som tiltrekker seg mye oppmerksomhet.

Han bemerket også at det finansielle systemet og nye teknologier som NFT-er og virtuelle verdener alle kommer sammen på måter som er veldig spennende for ikke bare Gen Z og Gen Xers, men også for alle typer artister og andre brukere.

Om fremtiden til krypto tror han Bitcoins tiår lange vekst og adopsjon betyr at den er kommet for å bli.

Når vi går tilbake til undersøkelsen som ble utgitt forrige uke av CNBC, var prosentandelen av millenials-millionærer som sa at de eier krypto 83%.

Over 50 % av millennials sier at de har halvparten av pengene sine i krypto og planlegger å legge til enda mer. Interessant nok antydet undersøkelsesrapporten at mindre enn 25 % av Gen X og enda færre (bare 4 %) av babyboomer-millionærer rapporterte å ha kryptoinvesteringer.