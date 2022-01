El Salvador tok i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel i september 2021 og ønsker å bygge en 'Bitcoin-by' .

IMF sier at kryptovalutaen utgjør trusler mot landets finansielle stabilitet og forbrukerbeskyttelse .

Det internasjonale pengefondet (IMF) har rådet El Salvador til å revurdere sin beslutning om Bitcoin som lovlig betalingsmiddel, med henvisning til flere risikoer som de sier er forbundet med bruken av kryptovalutaen.

El Salvador ble den første suverene staten som vedtok en lov som vedtok Bitcoin som lovlig betalingsmiddel i mai 2021. Bitcoin-loven trådte i kraft i september, og gjorde bitcoin lik penger og påla bruken av den over hele landet.

Regjeringen delte ut Bitcoin til en verdi av $30 (omtrent £22) til hver innbygger med en Chivo-lommebokkonto, med over 200 Bitcoin-minibanker installert for å hjelpe til med adopsjon på tvers av virksomheter.

Selv om dette steget har møtt flere utfordringer, har president Nayib Bukele hevdet at landet vil sikre at bruken av Bitcoin fungerer.

Men IMF har aldri støttet denne ideen, med den siste kommentaren som en blant mange som har blitt gitt siden i fjor.

I en uttalelse publisert på tirsdag sa den globale långiverens direktører at å gjøre Bitcoin til lovlig betalingsmiddel utgjør en stor risiko. De påpekte at bortsett fra den potensielle innvirkningen på finansiell stabilitet, kan kryptovalutaen også sette landets "finansielle integritet og forbrukerbeskyttelse" i fare.

IMF "oppfordret derfor myndighetene til å begrense omfanget av Bitcoin-loven ved å fjerne Bitcoins status som lovlig betalingsmiddel," fortsatte uttalelsen.

President Bukele har tidligere omtalt byggingen av en Bitcoin City, men prosjektet er avhengig av fortjeneste fra prisøkninger og en kontantinnsprøytning på 1 milliard dollar via Bitcoin-obligasjoner.

Men den globale finansinstitusjonen gjorde også dette til et problem og sa at El Salvadors planer om Bitcoin-støttede obligasjoner var en annen bekymring. Ifølge IMF-rapporten utgjør disse planene også en risiko for landets finansielle integritet.

Til tross for forbeholdene, var IMF positive til potensialet for vekst i digitale betalinger som fremmes via El Salvadors Chivo e-lommebok. I en tale på slutten av et rådgivende forum med det sentralamerikanske landet, bemerket IMF-direktører at den digitale lommeboken kan «øke økonomisk inkludering».

De oppfordret imidlertid landet til å vedta strengere reguleringer i søken etter å ha økosystemet ordentlig overvåket.

Forrige uke kunngjorde han at landet hadde lagt til ytterligere 410 bitcoins til statskassen sin da de utnyttet prisnedgangen til den digitale eiendelen.

Bitcoins pris steg til rundt $69 000 i november 2021 før den korrigerte kraftig til laveste nivå på $33 000 i januar. I skrivende stund har kryptovalutaen hentet inn noen av tapene og handles rundt $38 200.