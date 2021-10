Administrerende direktør hos IMF, Kristalina Georgieva, avfeide Bitcoin og andre kryptovalutaer som en form for penger, foretrekker heller stablecoins

I et innlegg under en digital konferanse ved Bocconi University i Italia i går sa IMFs administrerende direktør, Kristalina Georgieva, at over 100 land over hele verden er i gang med å utvikle sin egen digitale sentralbankvaluta, selv om det er store utfordringer med å sikre interoperabiliteten ved slike valutaer.

«Vi gjennomførte en undersøkelse med svært imponerende resultater: 110 land er på ulike stadier i utviklingen av sin egen CBDC,» sa hun.

Hun roste de mange fordelene ved CBDC-er, som at pengetransaksjoner blir enklere og rimeligere, og pekte de ut som de mest pålitelige digitale verdiene, særlig med tanke på at de er i tråd med gjeldende reguleringer og støttet av myndighetene.

IMF-sjefen mente også at stablecoins var den perfekte løsningen på det som mangler ved privat utstedte valutaer. Hennes uttalelser om Bitcoin og andre kryptovalutaer sto i sterk kontrast til hennes meninger om CBDC-er. Hun mente at de digitale valutaene ikke kan regnes som penger, fordi de mangler den støtten som trengs for å stabilisere verdien.

Hun gjentok det hun hadde sagt i en samtale med John Rolle, guvernør av sentralbanken på Bahamas, tilbake i juli. Bahamas ble nylig det første landet som lanserte sin egen CBDC, Sand Dollar.

Georgieva sa også at det er viktig for digitale verdier å vinne tillit blant befolkningen. Hun la til at digitale verdier bør bidra til økonomisk stabilitet, og at en forståelse for hvordan de passer inn med internasjonale regulatoriske rammeverk er helt nødvendig.

«Det er imponerende i hvor stor grad det internasjonale miljøet, sentralbankene, institusjoner som vår egen, nå er aktivt involvert for å sørge for at penger, i en stadig mer digitalisert verden, er en kilde til trygghet, og bidrar til å skape en fungerende økonomi heller enn å være en risiko.»

I intervjuet med Rolle fra juli forklarte Georgieva at Bitcoin er nødt til å bli akseptert i en mye større grad før det kan regnes som en valuta. Hun var uenig i El Salvadors avgjørelse om å gjøre Bitcoin til lovlig betalingsmiddel på grunn av kryptovalutaens volatilitet, noe hun mener kan påvirke skattlegging, økonomisk planlegging og prising av varer og tjenester, for ikke å glemme den enorme energibruken.

«Hvordan kan vi rettferdiggjøre denne svært energikrevende miningen av noe som vi har mange bedre, mer stabile og mer pålitelige alternativer for?»

For ikke lenge siden ba IMF utviklingsland om å vurdere muligheten for å lansere en CBDC som et steg på vei mot å oppnå økonomisk stabilitet. I en rapport som viste imponerende resultater, som reduserte kostnader og økt transaksjonshastighet, som de viktigste årsakene for kryptoadopsjon fortalte IMF at CBDC-er kan bidra til å motvirke risikoen som oppstår ved den økte globale adopsjonen av kryptovaluta.