IMX har tapt 4% av verdien: er det på tide å kjøpe på bunn?

Immutable X beskriver seg selv som den første lag-to-skaleringsløsningen for NFT-er på Ethereum. Tokenet har tapt 4 % i dag, men økningen er på 18 % de siste 7 dagene. Er det på tide å kjøpe på denne bunnen? Denne korte guiden gir svaret; du vil lære mer om IMX og de beste stedene å kjøpe IMX nå.

Siden IMX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe IMX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe IMX akkurat nå:

I følge Immutable X fjerner blokkjeden Ethereums begrensninger når det gjelder lav skalerbarhet, dårlig brukeropplevelse, illikviditet og en treg utvikleropplevelse.

I stedet drar brukerne fordel av umiddelbar handel og massiv skalerbarhet, mens de nyter null gassavgifter for å utvinne mynter og handle med NFT-er uten at det går på bekostning av bruker- eller aktivasikkerhet. For å oppnå dette er Immutable X bygget med STARK zk-rollups.

I følge Gods Unchained-direktør Chris Clay lar Immutable X spillet implementere et nytt metasystem som tidligere var umulig. På denne måten har Immutable X som mål å skape en opplevelse i verdensklasse for både brukere og utviklere.

IMX kan være en svært lukrativ investering. Utforsk imidlertid markedet og les minst flere prisanslag før du forplikter deg til en. Nedturer kan komme.

Tech News Leader er veldig bullish på IMX. De spår at IMX kan gå opp til så mye som $7,04 på 1 år, mer enn det dobbelte av dagens verdi. IMX vil være verdt $19,78 om 5 år og $126,83 om 10 år.

