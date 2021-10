DeFi-protokollen ble hacket på torsdag, hackeren skal visstnok ha stjålet $16 millioner

Indexed Finance, en desentralisert finans-protokoll (DeFi-protokoll) som lar tokeneiere følge markedsindekser, har visstnok identifisert hackeren som står bak forrige ukes angrep.

Torsdag avslørte DeFi-protokollen at de hadde blitt utsatt for et flash loan-angrep hvor angriperen kom seg unna med $16 millioner. Etter å ha overbelastet protokollen med nye verdier og påvirket prisene klarte hackeren å produsere nye tokens verdt millioner.

I en oppdatering etter angrepet fortalte Indexed-teamet at hackingen «var et ganske alvorlig tilfelle», og at den hadde påvirket både DEFI5- og CC10-indeksene. Rapporten oppga også adressen som hadde blitt brukt for å stjele midlene; 0xba5ed1488be60ba2facc6b66c6d6f0befba22ebe.

Hacker identifisert

I timene etter angrepet ba Indexed Finance hackeren om å beholde 10% av midlene og returnere resten. Men etter at både dette tilbudet og ultimatumet om å levere tilbake 100% av de stjålne midlene utgikk avslørte teamet at de hadde funnet informasjon som kunne identifisere hackeren.

«Vi har identifisert Indexed-hackeren og funnet informasjon som knytter hackeren til børsene. Vi vil nå gi et ultimatum,» sa IndexedDAO-medlem Laurence Day på lørdag.

Teamet avslørte deretter at selv om de hadde oversett det først, så viste etterforskningen av angrepet at hackeren hadde brukt kontoer ved kryptobørsene FTX og Kraken for å sette inn midler i sin wallet. Begge børsene krever at brukerne gjennomfører Know Your Customer-prosedyrer, dermed var Indexed Finance i stand til å finne personen som sto bak angrepet.

«I minuttene før fristen gikk ut gjorde @ZetaZeroes endringer på kontoen sin som gjorde at vi skjønte i siste øyeblikk at hackeren var betydelig yngre enn hva vi først trodde,» skrev protokollen.

Selv om de har klart å identifisere hackeren avventer Indexed Finance offentliggjøringen av ytterligere detaljer, mens de gjennomgår internt hvordan de kan gå frem på best mulig måte gitt hackerens unge alder.

Det er foreløpig ikke klart hva Indexed Finance har planer om å gjøre, dette gjelder også hvorvidt de kommer til å be om hjelp fra politiet.

I markedet har NDX-tokenen fortsatt å synke med en nedgang på 7% i løpet av de siste 24 timene. I skrivende stund ligger verdien på rundt $2,94.