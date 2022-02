India vil skattlegge krypto og lansere egen digital valuta

30 % skatt er den høyeste inntektsskatteklassen i India.

India vil også lansere sin digitale rupi i regnskapsåret 2022-2023, sa finansministeren.

India vil begynne å kreve 30 % skatt på all inntekt fra kryptovalutaoverføringer, ifølge landets finansminister Nirmala Sitharaman.

I en budsjetttale holdt mandag, bemerket ministeren at i regnskapsåret 2022-23 vil myndighetene forsøke å bringe alle digitale aktivaoverføringer og inntekter, inkludert ikke-fungible tokens (NFT) under skatteparaplyen.

Bortsett fra 30 % skatt på gevinster, vil India også ha en skatt på 1 % som myndighetene sa vil bli trukket ved kilden (TDS). Denne avgiften vil gjelde for betalinger eller gebyrer betalt i forhold til overføring av kryptovalutaer, la Sitharaman til.

Gaver i krypto vil også bli beskattet, ifølge statsrådenes skatteforslag, med skatt rettet mot mottakere av kryptogaver.

Ifølge finanssjefen vil tap på kryptovalutainvesteringer ikke bli utlignet med gevinster gjort andre steder.

Kryptogevinstskatten og andre avgifter ser ut til å vise at regjeringen endelig har anerkjent krypto i India. Det signaliserer et markant skifte fra de tidligere oppfordringene om et generelt forbud, med Changpeng Zhao, administrerende direktør for verdens største kryptovalutabørs etter handelsvolum Binance, blant dem som påpeker sannsynligheten for denne utviklingen.

Skattesatsen på 30 % er det dobbelte av 15 % pålagt på korte kapitalgevinster for aksjer. Kryptomiljøet har imidlertid vært raskt ute med å påpeke at Indias forslag faller i en av skatteklassene som de fleste kryptoinnehavere allerede faller inn i.

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂

— Pawan Sharma | Cross-Chained (@CoinClues) February 1, 2022