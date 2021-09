Selskapet, som selger kryptorelatert hardware, ønsker å trekke seg ut av det kinesiske markedet

Bitmain, produsent av kryptoutstyr, har visstnok planer om å stanse salg i Kina i det selskapet tilpasser seg det asiatiske landets kryptomarked, som er i stadig endring. CoinDesk rapporterte om saken på tirsdag, og har sitert tre kilder — to er klienter av Bitmain, og en jobber for selskapet. Nyhetsrapporten oppga at produsenten har planer om å flytte en betydelig andel av sin drift ut av Shenzhen-regionen, selv om det fortsatt ikke er bekreftet hvor de vil flytte den til.

Bitmains avgjørelse om å stanse sin drift i regionen er en respons på forrige ukes kunngjøring fra Kinas sentralbank, People’s Bank of China (PBoC), hvor de innførte et forbud mot alle kryptotransaksjoner og relatert aktivitet i landet. De forklarte videre at dette gjøres for å eliminere den overhengende risikoen for ulovlig aktivitet assosiert med kryptovaluta.

Så langt har 18 kryptorelaterte bedrifter fortalt at de trekker seg ut av Kina, noen av de er allerede utilgjengelige i regionen, ifølge kinesiske medier. SparkPool, verdens nest største miningpool for Ether, har stanset sin drift i Kina, og denne trenden ser ut til å bre seg utover også resten av kryptoindustrien i det involverte aktører tilpasser seg de nye retningslinjene.

Selskapene som trekker seg ut av Kina må nå forsøke å finne mer stabile områder for sin drift, og Bitmain kan dra nytte av tidligere etablerte ruter inn til mer kryptovennlige land. Selskapet har allerede etablert seg i Istanbul i Tyrkia, dette skjedde i juni i samarbeid med Phoenix Store.

I tillegg bekreftet en nyhetsmelding den 7. september Bitmains samarbeid med ISW Holdings, hvor de skal levere 56 000 Bitcoin-minere til Georgia. Ifølge ISW Holdings (som endrer navn til BlockQuarry) kommer avtalen til å koste totalt $62 millioner, og forventes å generere en månedlig inntekt på over $10 millioner straks de har nådd full kapasitet innen oktober 2022.

Kryptoindustrien i Kina har virkelig fått kjørt seg, da myndighetene lenge har forsøkt å regulere kryptomarkedet. Det er heller ikke første gang Kina innfører omfattende kryptorestriksjoner. Tidligere i år slo myndighetene ned på landets kryptominere, og påførte strenge restriksjoner for viktige aktører i industrien, blant annet banker som fasiliterte minere. Dette er likevel første gang det asiatiske landet har innført et slikt totalforbud mot alle kryptorelaterte transaksjoner.

Ettervirkningene av det kinesiske kryptoforbudet har fortsatt å bre seg gjennom hele industrien denne uken, blant annet kunngjorde netthandelgiganten Alibaba på mandag at de ikke lenger tillater salg av utstyr for kryptomining på plattformen fra 8. oktober.

«Aliaba.com vil forby salg av mineutstyr for digital valuta, samt innføre forbud mot salg av digital valuta som Bitcoin, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin og Ethereum,» sto det i kunngjøringen.