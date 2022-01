Ingen ende på Celos gevinster i sikte: Her kan du kjøpe Celo

Celo er et blokkjede-økosystem fokusert på å øke bruken av kryptovaluta blant smarttelefonbrukere. Det er den 64. største mynten etter markedsrangering og har steget 7 % i dag. Denne artikkelen forklarer hva Celo er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe Celo i dag.

Celos viktigste unike salgsargument ligger i fokuset på smarttelefonbrukere. Selskapet argumenterer for at antallet smarttelefoneiere øker eksponentielt, men antallet personer som bruker kryptovaluta stiger i et mye langsommere tempo.

Kryptovaluta er videre godt egnet til regioner der en stor del av befolkningen ikke har tilgang til banksektoren, men fortsatt har en smarttelefon.

Å bygge bro mellom de to teknologiene er det Celo har som mål å gjøre, sammen med å utnytte fordelene med DeFi ved å støtte opprettelsen av DApps og smarte kontrakter.

Optimalisert for mobil, beregner Celo blokkjeden automatisk transaksjonsgebyrer, og lar også brukere betale avgiftene som driver transaksjoner i enhver valuta.

Prisspådommer bør kun tas som en informert mening fra en markedsanalytiker. I lys av det faktum at det er veldig vanskelig å gjøre en nøyaktig prediksjon, ta deg tid til å se hvordan prisen på Celo utvikler seg før du forplikter deg til en investering.

Wallet Investor mener Celo kan være en god investering. Prisen kan gå opp fra $5,75 til $7,42 på ett år. Dette bringer inntjeningspotensialet til +29 % på ett år. Om fem år vil 1 Celo være verdt $17.

🔥#CELO 9h chart continuing on an uphill run towards the target of $7.69 and technically, has over +39% to go before this target is met! This is an EXTREME ALERT for $CELO as it can even speed up on this run, meeting $7.69 QUICKLY! #CELOUSD has more to strength showcase! https://t.co/23T65U8n4m pic.twitter.com/mGMCGB3GDk

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 4, 2022