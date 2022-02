Quant ble lansert for knappe fire år siden med oppdraget å koble sammen blokkjeder og nettverk globalt uten å redusere nettverkseffektivitet og interoperabilitet. Quant har økt jevnt og trutt de siste ukene.

Hvis du vil ha detaljer om hva Quant er, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe Quant, har du kommet til rett sted.

De siste årene har det kommet enorme fremskritt innen distribuerte hovedbok-teknologier, som blokkjeder, DAG og Tempo.

Resultatet er et betydelig skifte i måten enkeltpersoner og organisasjoner forbinder og samhandler med hverandre, noe som gjør dem i stand til å utveksle informasjon og eiendeler på en sikrere, enklere og mer kostnadseffektiv måte.

Quant har utviklet Overledger DLT-gateway – verdens første DLT-gateway for bedrifter som leverer interoperabilitet på tvers av forskjellige systemer, nettverk og mer.

De jobber for tiden med en plattform for å hjelpe bedrifter, myndigheter og enkeltpersoner over hele verden å dra nytte av det store potensialet knyttet til ny teknologi.

Overledger DLT sikrer kompatibilitet på en sikker, enkel og kostnadseffektiv måte uten risiko for flaskehalser eller behov for ny infrastruktur.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt dersom du tapet penger.

Wallet Investor spår en langsiktig økning. I februar 2027 spår de at 1 QNT vil være verdt $1050. En 5-års investering kan dermed generere inntekter på rundt +755 %. Hvis du legger $100 i Quant nå, vil du ha $855 i 2027…hvis WIs prognose går i oppfyllelse.

$QNT another of my long term holds. Bounced nearly 20% today after testing the trendline and the bullish supertrend. Much stronger than many other bounces out there which is a good sign for the future.. @quant_network #quant pic.twitter.com/TvFxzRNkW8

— FlowDynamics (@flow_dynamics_) February 21, 2022