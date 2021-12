Etter at NFT-spilløkosystemplattformen Sandbox samlet inn 93 millioner dollar i en investeringsrunde, nådde tokenprisen for Sandbox (SAND) en rekordhøy pris på 3,45 dollar 3. november. Deretter økte den med ytterligere 150 %, og nådde en topp på 8,51 dollar for omtrent en måned siden . Den handles for øyeblikket for $6,26. Hvis du vil vite hva SAND er, om det er verdt å investere, og hvor du kan kjøpe SAND nå, bør du lese denne guiden.

De beste stedene å kjøpe Sandbox nå

Siden SAND er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe SAND ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe SAND akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din SAND

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert SAND.

Hva er Sandbox?

Sandbox er et virtuelt spilløkosystem basert på Ethereum og Unity Software. Gjennom dens play-to-earn-modell kan spillere skape, eie og tjene penger på spillopplevelsen ved å bruke SAND. Plattformen har en NFT-markedsplass der skapere kan handle sine eiendeler og Voxedit, et verktøy for å lage eiendeler for å produsere ikke-fungible tokens (NFT) som kan brukes i spillet. Sandbox Game Maker lar hvem som helst bygge, dele og tjene penger på 3D-spill på plattformen. Tokenholdere kan stemme på viktige beslutninger knyttet til økosystemet via en DAO.

Pixowl lanserte Sandbox for et tiår siden. Pixowl ble grunnlagt av gründerne Arthur Madrid og Sebastien Borget og kjøpt opp av det fremtredende Hong Kong-baserte VC-fondet Animoca Brands i 2018.

Bør jeg kjøpe Sandbox i dag?

SAND kan være en lønnsom investering hvis du velger riktig tidspunkt for å kjøpe. Ta alle prisspådommer eller anbefalinger om å kjøpe eller ikke kjøpe med en klype salt.

Prisprediksjon for Sandbox

Digital Coin forutsier at tokenets pris i gjennomsnitt vil være $7,89 neste år og nå $9,42 i 2025. Innen 2028 vil prisen nå $21.

Prisprediksjon anslår at SAND vil være verdt $7,3 i gjennomsnitt i 2022, deretter tredobles til $22,17 i 2025 og gå opp til $145 innen 2030.

