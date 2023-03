Initial Coin Offering (ICO) i 2023. Hva er de beste krypto-ICOene å kjøpe nå?

Etter hvert som kryptovalutamarkedet utvikler seg og modnes, søker mange investorer den neste store Initial Coin Offering (ICO) som kan gi betydelig avkastning. Men med så mange som dukker opp hele tiden, hvilke er de beste krypto-ICOene verdt å investere i? I denne artikkelen finner du 12 håndplukkede ICOer. Fra AI-baserte prosjekter til lag-1-løsninger, vil du finne noe som fanger oppmerksomheten din.

Liste med mynter:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) OptionBlitz (BLX) ASTL (ASTL) Kryptview (KVT) Minima (WMINIMA) Brickken (BKN) EasyFeedback (EASYF) WeSendIt (WSI) Mintera (MNTE)

1. Metacade (MCADE) – spiller en viktig rolle i Play-to-Earn-bevegelsen

Hva er Metacade?

Metacade er en Play-to-earn (P2E) fellesskapshub som tar sikte på å revolusjonere GameFi-landskapet med sin ICO. Det er en alt-i-ett-løsning der spillere, kryptoentusiaster og utviklere kan slå seg sammen og utforske den raskt voksende verdenen av P2E-spill. Selv om den har alt du kan forvente av en spillhub, som undersamfunn, rom for sanntidsinteraksjon og spilloversikter, utnytter den kraften til blokkjede-teknologi for å ta ting til neste nivå.

For å oppmuntre de beste hodene i P2E verden til å strømme til plattformen, belønner den for eksempel alle som deler anmeldelser, tips og annet nyttig innhold med MCADE-tokens. Avanserte spillere kan tjene ved å hjelpe andre med å finne GameFi-fordeler. I mellomtiden kan spillere som er nye på P2E-området åpne opp en annen inntektskilde ved å dele tankene sine om en nytt spill de har spilt.

Det er også planer for vanlige turneringer, premietrekninger og konkurranser der spillere kan teste lykken sammen med andre fellesskapsmedlemmer. Metacade har til hensikt å introdusere et jobb- og testmarked i 2024, der brukere vil kunne finne roller som spenner fra tilfeldige spilltesting-jobber til heltidslønnede stillinger med Web3 og spilledere.

Mest spennende er det at Metacade introduserer Metagrant-ordningen. Metagranter forventes å spille en sentral rolle i å forme fremtiden til P2E-industrien. De lar samfunnet stemme og styre midler til de aller beste P2E-titlene i utvikling.

Utviklere vil sende inn ideene sine til en pool av konkurrerende forslag, og MCADE-innehavere vil stemme på deres favoritt. Den som vinner tildeles finansiering fra Metacade, og det siste spillet legges til plattformens virtuelle arkade slik at alle kan logge på og spille. Ikke bare fremmer dette en unik følelse av samfunnsengasjement, men det har også potensialet til å gjøre Metacade til et kjent navn blant P2E-spillere.

Kombinert med andre imponerende aspekter, som en planlagt desentralisert autonom organisasjon (DAO), staking, et symbolsk tilbakekjøp og brenningsprogram og funksjoner i flere anerkjente medier, ser Metacade ut til å være den beste ICO å investere i akkurat nå. Tatt i betraktning at det er fåttinn over $14,6m, og hvert trinn selges ut raskere enn det forrige, ser det ut til at kryptoinvestormiljøet også er enig.

>>> Du kan delta i Metacade-presale her <<<

2. AltSignals (ASI) – utnytter AI for å transformere handelsindustrien

Hva er AltSignals?

AltSignals er en leverandør av trading-signaler som har etablert seg som en industrileder. Lansert i 2017, har AltSignals utstedt over 1500 signaler i valuta-, krypto- og aksjemarkedet til over 1400 VIP-abonnenter, med en gjennomsnittlig nøyaktighet på 64 %. Den gir konsekvent enestående avkastning hver måned; Binance Futures-signalene for februar ga en avkastning på 2 163 % med 90 % gevinst, mens januar genererte 2 480 % med 92 % nøyaktighet!

AltSignals» upåklagelige Trustpilot-score bekrefter disse resultatene. Den har fått nesten 500 positive anmeldelser, og har en gjennomsnittlig stjernerangering på 4,9/5. Det hele er gjort mulig medAltSignals» team av avanserte analytikere og den banebrytende AltAlgo™ -indikatoren. AltAlgo™ kombinerer over 34 filtre og strategier for å hjelpe AltSignals-teamet med å finne de beste handelsmulighetene.

Nå er AltSignals klare for neste steg i reisen. Det lanserer ASI-tokenet for å finansiere utviklingen av ActualizeAI-algoritmen. Den tar sikte på å utnytte en full AI-stack for å bringe plattformens nøyaktighetsgrad over 80 %, samtidig som den tilbyr noen utrolige fordeler for investorer. Denne AI-stacken vil bruke den siste utviklingen innen AI-teknologi, som maskinlæring og naturlig språkbehandling, for å oppgradere den eksisterende AltAlgo™ -algoritmen.

Ved å eie ASI vil potensielle investorer gis eksklusiv tilgang til ActualizeAI-algoritmens signaler, noe som gir dem et forsprang på andre i finansmarkedene. De som kjøper 20 000 ASI-tokens eller mer vil bli tilbudt livstidsmedlemskap til signalene mens de får gratis tilgang til den eksisterende AltAlgo™-signaltjenesten.

ASI vil også tilby investorer kvalifisering til å bli medlem av AI Members Club. Denne klubben vil tillate medlemmer å bidra til å forme fremtiden til AltSignals og ActualizeAI-algoritmen. Som medlemmer kan de gi tilbakemeldinger, ideer og bidra til plattformens utvikling, og tjene ytterligere ASI-tokens som belønning. Disse tokenene kan akkumuleres for å oppgradere medlemsnivået deres, noe som kan låse opp enda flere funksjoner i AltSignals AI-økosystemet eller holdes for potensielle fremtidige gevinster.

Til slutt fungerer ASI som et styringstoken, som lar innehavere foreslå endringer og bestemme fremtidige oppdateringer for plattformen. Dette direkte samfunnsengasjementet bidrar til å sikre at plattformens mål og verdier stemmer overens med investorer som bruker tjenesten. Etter å ha samlet inn $ 112k bare 1 dager etter lansering, er det trygt å si at AltSignals er et kryptoprosjekt klar for store ting. Du vil definitivt ikke gå glipp av ASI-token-presale!

>>> Du kan delta i AltSignals presale her <<<

3. ALINK AI (ALINK) – en markedsplass klar for fremtiden til AI

Hva er ALINK AI?

Etter den nylige økningen i AI-applikasjoner som ChatGPT, har nye AI-baserte kryptoprosjekter og tokensalg dukket opp. En av de fremste AI ICO-kampanjene er ALINK AI , en alt-i-ett-markedsplass for AI-tjenester. Den lar effektivt alle med internettforbindelse be om og tilby tjenester relatert til kunstig intelligens (AI) på en blokkjedebasert markedsplass

Disse tjenestene spenner fra enkel tale- eller bildegenerering til kompleks prediktiv modellbygging og bransjespesifikke løsninger. Utviklere kan til og med lansere og tjene penger på selvstyrende AI-programvare som samhandler med andre aspekter av ALINK-nettverket.

ALINK har også en datamarkedsplass innebygd, der data kan kjøpes, selges og handles. Dataleverandører kan tjene penger på informasjonen sin ved å selge den til markedsførere, dataanalytikere, forskningsselskaper osv. Etter hvert som behovet for data for å mate til AI-løsninger vokser, vil ALINK være klar til å fungere som mellomledd mellom de som har dataene og de som trenger det til sine AI-modeller.

Plattformen bruker sitt opprinnelige digitale token, ALINK, som et byttemiddel på sine markedsplasser for å samle inn penger og oppmuntre brukerne til å tilby og forbedre ALINKs tjenester. Mens AI-tokens ennå ikke har brutt seg inn i det vanlige kryptoområdet, virker ALINK som en lovende ny kryptovaluta klar til å bane vei. Som sådan er det en av de beste krypto-ICOene å investere i akkurat nå.

4. Vivi (VIVI) – desentralisert videodeling i kort format med belønninger

Hva er Vivi?

Vivi er en desentralisert plattform som lar skapere dele korte videoer og tjene belønninger samtidig som de tilbyr seerne en måte å tjene penger på tiden de bruker på sosiale medier. Ved å bruke sin desentraliserte struktur sikrer Vivi brukernes personvern og sikkerhet samtidig som den fremmer en rettferdig fordeling av belønninger.

Vivi er beslektet med en desentralisert TikTok. Brukere kan legge ut korte videoer, som sminke- eller matlagingsveiledninger, noe som gjør det perfekt for TikTok-skapere som ønsker å bevege seg bort fra sentraliserte sosiale medieplattformer mens de beholder stilen sin.

En av de unike egenskapene til Vivi er bruken av NFT-briller (non-fungible token). Brukere får gratis NFT-briller når de registrerer seg og kan bruke dem til å tjene VRV-belønninger. Brukere som fortsetter å se videoer og samhandle på plattformen får VRV, som kan byttes ut med plattformens styringstoken VIVI. VIVI gjør det mulig for brukere å oppgradere brillene sine for å tjene enda mer VRV for seertiden.

I tillegg til Vivi-hovedappen, er det også Vivi Live, Vive Spot og Vivi Academy, som hver tjener et spesifikt formål innen livestreaming, sport og utdanningsnisjer. Med potensialet til å bli Web3s selvskrevne desentraliserte kortvideoplattform i kryptoindustrien, er Vivi absolutt et token-salg verdt å vurdere.

5. OptionBlitz (BLX) – en unik desentralisert handelsplattform for derivater

Hva er OptionBlitz?

OptionBlitz er en desentralisert handelsplattform bygget på Ethereum lag-2-skaleringsløsningen Arbitrum. Den spesialiserer seg på derivathandel, spesielt opsjonshandel. Den bruker Arbitrum for å oppnå raske transaksjonsoppgjørstider tilnærmet uten kostnad for investorer, samtidig som den opprettholder fullstendig desentralisering. I sin whitepaper lover OptionBlitz også null slippage og null spreads.

I likhet med andre desentraliserte handelsplattformer lar OptionBlitz brukere låse opp sin USDC i en likviditetspool for å lette transaksjoner for andre tradere mot en andel av plattformens inntekter. OptionBlitz tilbyr tradere tre forskjellige produkter: Disse er digitale opsjoner, klassiske opsjoner og Turbos, med dens flaggskip som tilbyr en gearing på 200:1 som kan være neste steg i evig handel med futures.

Markedene den tilbyr er ikke bare begrenset til krypto. Investorer kan få tilgang til valuta-, råvare- og energimarkedsprodukter, med priser fastsatt ved hjelp av Chainlink desentraliserte orakel for maksimal nøyaktighet. Alternativene er utrolig fleksible, med utløpstider fra 10 sekunder til 24 timer.

Totalt sett skiller OptionBlitz seg fra andre ICOer med et enormt innovativt tilbud. Potensialet til å bli den mest avanserte desentraliserte derivatplattformen kan ikke undervurderes, så det er et av de beste krypto presales å kjøpe akkurat nå.

6. ASTL (ASTL) – henter inn penger og generer passiv inntekt med ASTL

Hva er ASTL?

ASTL er et kryptovalutaprosjekt med passiv inntekt som har som mål å kombinere AI-teknologi og kryptogruvedrift med å hjelpe brukerne med å generere avkastning godt over det en bank vil tilby. ASTL bruker en flåte av kryptogruvearbeidere, drevet av grønn energi og optimalisert ved hjelp av AI, for å utvinne de beste tokenene som maksimerer brukerfortjenesten.

Investorer kjøper ganske enkelt det valgte antallet ASTL-tokens og mottar deretter en belønning i USDT proporsjonalt med kjøpet. Disse avkastningene kan være så høye som 11 % APY, takket være ASTLs gruvediversifisering, og kan utbetales daglig hvis brukere kjøper nok tokens.

Når investorer kjøper ASTL, kjøper de faktisk en del av datakraften i prosjektets gruveflåte. I motsetning til vanlige skygruvetjenester, endres ikke avkastningen fra ASTL avhengig av hva som skjer i kryptomarkedet; den primære forskjellen er at den lover en stabil avkastning som ikke vil svinge med markedet forøvrig. Med sitt token-tilbud i gang for øyeblikket, er ASTL en du bør vurdere hvis du ønsker å investere i en passiv inntektsfokusert ICO.

7. Kryptview (KVT) – banebrytende forskning med en brukervennlig plattform

Hva er Kryptview?

Kryptview er en blokkjedebasert plattform som tilbyr en unik tilnærming til samfunnsforskning og deling av innsikt på tokens og andre kryptovalutaer. Den bruker en peer-to-peer-modell som belønner brukere for å generere dyptgående grunnleggende analyser av de nyeste kryptovalutaene. Dataene som samles inn blir automatisk strukturert, deretter gjennomgått av fellesskapet og lagt ut på plattformen for alle brukere til å dra nytte av.

Den har innebygde grunnleggende analyseverktøy som lar brukere tildele poeng til ulike områder, som teamet til et kryptovalutaprosjekt, konkurranse, bærekraft og fellesskap. Vurderingene generert av Kryptview-brukere blir deretter brukt til å bygge en samlet poengsum for et gitt token, som gir et raskt overblikk over hvilke kryptovalutaprosjekter som er verdt å plukke opp.

Belønningsmodellen til Kryptview er enkel, men effektiv. Analytikere er rangert basert på kvaliteten på bidragene deres, noe som gjør at de kan tjene mer for å dele analyser etter hvert som de rangerer opp. I mellomtiden kan anmeldere tjene KVT-tokens for å vurdere forskning og validere poeng. Bidragsytere kan legge ut porteføljer og generere KVT hvis valgene deres overgår markedet. Som et resultat er dens kommende ICO etterlengtet av mange potensielle investorer.

8. Minima (WMINIMA) – en mobilbasert blokkjede med fokus på frihet

Hva er Minima?

Minima er et av de siste ICO-prosjektene som våger seg inn i lag-1 krypto-området. Målet er å bli verdens første fullstendig desentraliserte nettverk drevet av mobile og Internet of Things (IoT) enheter. Minima er designet for å være tilgjengelig for så mange deltakere som mulig, noe som betyr at alle med en mobiltelefon og en internettforbindelse kan kjøre en Minima-node.

Minima uttaler at kjerneformålet er å bygge et nettverk som gir frihet til alle som bruker det, hvor brukere kan komme sammen og skape uten begrensninger eller sensur. Som andre ledende lag-1-nettverk lar det hvem som helst starte egendefinerte tokens, NFT-prosjekter og desentraliserte applikasjoner (dApps). Minima hevder også å ha ventende partnerskap med selskaper innen bil-, telekommunikasjons- og fildelingsindustrien.

Selv om det er avgifter i perioder med høy etterspørsel på nettverket, blir disse avgiftene ikke brent, noe som betyr at tokens fjernes fra den harde totale token-forsyningen. Dette gjør igjen MNIMA til et deflasjonstegn. Minimas presale er for Wrapped Minima, en versjon av MINIMA som kan kommunisere med Ethereum-nettverket.

9. Brickken (BKN) – tar for seg tradisjonell innhenting av kapital

Hva er Brickken?

Brickken er en blokkjedebasert plattform som lar bedrifter tokenisere sine virksomheter og samle inn penger ved å bruke sikkerhetstokens. Dens visjon er å hjelpe globale eiendeler med å bruke en desentralisert finansieringsmodell, og åpne for inntektsstrømmer for selskaper og investorer. I stedet for å gå gjennom en førstegangsemisjon (IPO) og utstede aksjer, kan selskaper gjennomføre Security Token Offerings (STO-er) for å skaffe kapital uten mellommenn.

Eiendeltokenisering har vært et hett tema blant kryptoinvestorer de siste årene. Brickken har som mål å tilby verktøyene og teknologien for å tillate hvem som helst å sette sine eiendeler på blokkjeden, og bygge bro mellom Web2 og Web3. Dette er spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter (SMB), som ofte bare kan skaffe midler fra venturekapitalister. Brickken åpner en verden av muligheter for disse små og mellomstore bedriftene, og lar dem benytte seg av det enorme markedet for privatinvestorer.

Brickken bruker en proprietær dApp drevet av smarte kontrakter for å utstede og administrere token-verdipapirer samtidig som den sikrer at hver investor og verdipapirutsteder oppfyller regulatoriske krav gjennom strenge KYC- og anti-hvitvaskingskontroller. BKN, prosjektets opprinnelige digitale token, er drivstoff for Brickkens økosystem, og brukes til å investere i pågående prosjekter og utstede STO-er.

10. EasyFeedback (EASYF) – belønning av brukere for deres tilbakemeldinger

Hva er EasyFeedback?

EasyFeedback er et selskap som bruker blockchain-teknologi for å lage verdens første feedback-to-tearn-protokoll. EasyFeedback ble etablert i 2015 og lar alle sende forslag, gratulasjoner, spørsmål, klager og krav til enhver bedrift over hele verden – gratis! Den tilbyr en pakke med maler som kan tilpasses den enkelte bedrift, med tilbakemeldinger sendt direkte til bedriftsledere.

Med EASYF-tokenet kan brukere som sender tilbakemeldinger til bedrifter eller institusjoner bli belønnet basert på tilbakemeldingens nytteverdi. Disse EASYF-tokenene kan byttes mot produkter, tjenester og gavekort på EasyFeedback-markedsplassen eller holdes i kryptolommebøker for fremtidige gevinster.

De med relevant kompetanse kan også bli jurymedlemmer, som vurderer tilbakemeldingene og avgjør om det er verdt en belønning. Disse jurymedlemmene må gjennomgå strenge bakgrunnssjekker for å fastslå deres kunnskap og erfaring innen spesialistsektoren og kan tjene EASYF-tokens for å validere tilbakemeldinger. EasyFeedback spår at bruken av tjenesten vil øke med 600 % etter tokeniseringen av tjenesten, noe som kan love godt for tidlige investorer.

11. WeSendIt (WSI) – etablert fildelingsplattform som går inn i Web3

Hva er WeSendIt?

WeSendIt er en fildelingsplattform som, i likhet med AltSignals, har et rykte som går før dens inntreden i kryptorommet. Det er et sveitsisk selskap som legger vekt på databeskyttelse og sikkerhet samtidig som det gjør store filoverføringer og lagring enkel. Nå gjør WeSendIt sitt inntog i Web3 med en spesialbygd desentralisert løsning.

WeSendIt hevder at den, gjennom desentralisering, kan sikre at klientenes filer forblir 100 % konfidensielle mens de koster opptil 80 % mindre enn vanlige skylagringsleverandører. Dessuten står det at data lagres redundant over tusenvis av tilgjengelighetssoner over hele kloden, noe som betyr at risikoen for å miste data på grunn av serverfeil er praktisk talt eliminert.

Å bruke den digitale WSI-mynten betyr at brukere kan oppnå rabatter på Pro- og Premium-tilbudene sine på opptil 60 % billigere enn når de betaler med kredittkort eller Paypal. Brukere kan også tjene WSI-belønninger for å sende data. Til slutt er det til og med en sjenerøs henvisningsordning som betaler brukere i WSI for å rekruttere flere brukere inn i økosystemet!

12. Mintera (MNTE) – et grønt prosjekt som genererer passiv inntekt

Hva er Mintera?

Mintera er et klimavennlig kryptovalutaprosjekt som bruker blokkjedeteknologi for å påvirke miljøet positivt. Mens de mener at utviklingen av blockchain-baserte prosjekter har en gunstig effekt på samfunnet, ser Mintera et problem med avfallet i kryptorommet. Som et resultat bygger den et økosystem av bærekraftige produkter, og promoterer seg selv som «fremtidens grønne digitale investeringsbank.»

I hjertet av Mintera-økosystemet er MNTE-tokenet, som gir potensielle investorer tilgang til et netto-positivt utvalg av grønne investeringsprodukter, inntektsstrømmer og fordeler. En av de mest spennende aspektene ved Mintera er Green Mining Yield (GMY), som lover å returnere en stabil myntavkastning til investorer gjennom sin langvarige grønne gruvedrift. Mintera utvinner Chia , som det betegner som et miljøvennlig alternativ til Bitcoin.

Avkastningen avhenger av Chias pris, men Mintera hevder å tilby en avkastning på mellom 5 % og 100 % per år. Den dedikerer også 50 % av overskuddet til miljøorganisasjoner og lagrer 6,5 millioner MNTE for å finansiere grønn innovasjon. Totalt sett er Mintera et utmerket valg for enhver ICO-investor som investerer i et klimapositivt prosjekt.

Kjøpe seg inn i en ICO

Hva du skal se etter i en ICO

Så hvordan finner du ut hvilke ICOer som er verdt å investere i? Her er en omfattende liste over hva du bør vurdere når du identifiserer vellykkede ICOer.

Juridiske elementer: Investorer bør sikre at ICO overholder relevante forskrifter i sine jurisdiksjoner. Eventuelle juridiske risikoer bør også vurderes. Noen tokens kan bli sett på som verdipapirer av Securities and Exchange Commission (SEC), noe som kan føre til gransking og rettslige skritt i fremtiden.

Tokenomics: Evaluering av token-økonomien i en ICO er viktig, inkludert tokens forsyning, distribusjon og brukstilfelle. Vær spesielt oppmerksom på hvor mye av tokenforsyningen som er tildelt utviklingsteamet: for mye eller utilstrekkelig kan være røde flagg. Rundt 5-15 % er typisk.

Whitepaper: Gjennomgang av whitepaper er avgjørende for å forstå prosjektets mål, teknologi og veikart. Vurder om prosjektet har et klart og oppnåelig veikart med realistiske tidslinjer før du investerer i en ICO.

Partnerskap og vilkår: Det er en god idé å evaluere eventuelle partnerskap eller samarbeid som ICO-selskapet har sikret, og vilkårene i disse avtalene. Disse partnerskapene kan gi verdi til prosjektet og hjelpe det til å vokse.

Team og rådgivere: Det er viktig å vurdere teamet bak kryptovalutaprosjekter, inkludert deres erfaring og legitimitet i deres spesialiserte industri. Investorer bør også vurdere alle rådgivere som kan gi verdi til prosjektet.

Fellesskap og engasjement: Det er viktig å evaluere prosjektets fellesskap, inkludert engasjement og støtte. Et sterkt fellesskap kan utgjøre hele forskjellen i om en ICO er vellykket eller ikke.

Hvordan vet jeg når nye mynter lanseres?

Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på det siste tokensalget i den raskt bevegelige verdenen av kryptovaluta og blokkjede-oppstarter. Heldigvis finnes det flere ressurser som kan hjelpe investorer med å holde seg informert. Et av de beste stedene å starte er på sosiale medieplattformer som Twitter og Reddit, hvor kryptovaluta-entusiaster og industriledere ofte legger ut nyheter om nye tokens.

Noen mynter lanseres også utelukkende på sentraliserte børser gjennom Initial Exchange Offerings (IEOer) eller på desentraliserte børser med Initial Dex Offerings (IDOer). Til slutt er det mange lister over aktive og kommende ICOer der ute. Søk på «ICO-liste» for å finne nettsteder som viser de siste tokensalgene.

Fordeler med ICOer

Rask finansiering: ICOer gir blokkjedestartups en relativt rask og kostnadseffektiv måte å skaffe penger på. I motsetning til tradisjonelle smetoder, som børsnoteringer, lar ICOer private selskaper nå et globalt publikum av investorer uten behov for finansinstitusjoner. Blokkjede-oppstartsbedrifter kan samle inn penger raskere og med færre restriksjoner, slik at de kan fokusere på å utvikle produktene sine og utvide virksomheten.

Potensielt høy avkastning: Siden ICOer ofte involverer investering i nye og innovative teknologier, kan investorer dra nytte av å være tidlige brukere av nye produkter og tjenester. Dette kan føre til en betydelig prisøkning på de nye tokenene de har, noe som kan føre til høy avkastning på den opprinnelige investeringen.

Fellesskap: ICOer ser vanligvis etter å bygge opp et fellesskap rundt de nye myntene sine, noe som kan bidra til å skape en lojal tilhengerskare og fremme bruk av deres nye teknologi. For investorer kan dette gi en mulighet til å få kontakt med likesinnede kryptoentusiaster og bli med i et voksende fellesskap av støttespillere.

Ulemper med ICOer

Mangel på regulering: ICOer er fortsatt en relativt ny metode for å få inn kapital, så de er stort sett uregulerte. Dette kan gjøre det vanskelig for investorer å vurdere legitimiteten til et prosjekt og åpner opp for en mulighet for prosjekter å misbruke mottatte midler eller til og med begå direkte svindel, ofte med liten ettervirkning.

Volatilitet: ICOer er svært spekulative investeringer. Potensialet deres for avkastning er vanligvis høyere enn mer etablerte prosjekter, som også kommer med økt risiko. Som mange nystartede bedrifter kan selv de beste ICOene møte betydelige utfordringer med å nå sine mål, og verdien av deres tokens kan svinge raskt på grunn av markedsforhold eller uventet utvikling.

Tekniske risikoer: ICOer innebærer vanligvis å investere i nye og uprøvde teknologier, som kan utgjøre betydelige tekniske risikoer. Disse risikoene kan inkludere sårbarheter for hacking eller andre sikkerhetsbrudd og potensielle feil eller svakheter i den underliggende teknologien. Dette kan føre til tap av investormidler og skade prosjektets fremtidsutsikter.

Hva er den beste ICO å investere i nå?

Disse håndplukkede ICOene har mange løfter hver. ALINK AI kan spille en viktig rolle i en AI-basert fremtid som den beste datamarkedsplassen, mens Kryptview sannsynligvis vil sette standarden for fremtidens kryptoforskningsplattformer med sin fellesskapsbaserte tilnærming. Men det virker tydelig at de beste ICO-prosjektene her er Metacade og AltSignals.

Metacade har allerede bevist sitt potensiale i sitt forhåndssalg, og samlet inn over $14,6m fra tusenvis av globale investorer. Visjonen om å være det beste stedet for P2E-spill i Web3 har tiltrukket seg oppmerksomhet fra både spillentusiaster og kryptoinvestorer. MCADE-tokenet ser ut til å være en bedre ytelse gjennom resten av 2023.

AltSignals, i mellomtiden, baner vei for AI-baserte handelsverktøy, og dens beviste merittliste er en sterk indikasjon på at ASI-tokenet vil bli en suksess. Det er til og med snakk om å samarbeide med institusjoner, noe som kan få ASI til å skyte i været når nyhetene kommer ut. Uansett vil du ikke gå glipp av begge disse enestående prosjektene.

Vanlige spørsmål om krypto

Hva er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale eiendeler som vanligvis er svært desentraliserte og opererer uavhengig av myndigheter og finansinstitusjoner. Den mest verdifulle kryptovalutaen er Bitcoin, som generelt blir sett på som verdioppbevaring. Den nest største kryptovalutaen er Ethereum, som tilbyr smarte kontrakter som kan utføre utrolig allsidige funksjoner.

Hva betyr ICO?

ICO står for Initial Coin Offering. Det er en innsamlingsmetode som blockchain-startups bruker for å skaffe kapital ved å utstede digital valuta, for eksempel nye tokens eller mynter, til investorer i bytte mot kryptovalutaer eller fiat-valuta.

Er ICOer ulovlige?

ICOer er ikke iboende ulovlige, men de fleste vil bli undersøkt under verdipapirlover i mange jurisdiksjoner, inkludert av regulatorer ved Securities and Exchange Commission (SEC) i USA. Dette betyr at ICOer må overholde relevante forskrifter for å unngå juridiske problemer med regulatorer.

Er ICO-mynter en god investering?

Den potensielle avkastningen på investeringen for en ICO-mynt kan være høy, men den kommer også med økt risiko på grunn av mangelen på regulering og potensialet for volatilitet. Å velge riktig ICO kan være vanskelig, og verdiutviklingentil en ICO-mynt avhenger til syvende og sist av mange faktorer.

Hvor kan jeg kjøpe en ICO-krypto?

ICOer kjøpes vanligvis direkte fra selve oppstartsvirksomheten eller på ICO-nettsteder som Pinksale. Noen ICOer finner sted på børser, der de kalles IEOer eller IDOer.

Hva er de neste store kommende ICO i 2023?

Det er vanskelig å forutsi neste store ICO for 2023, da markedet kan være svært uforutsigbart. Imidlertid har mange av tokenene på denne listen en sterk sjanse til å prestere bra, spesielt Metacade og AltSignals.

Hva er hovedforskjellen mellom en ICO og en IPO?

Hovedforskjellen mellom en ICO og en IPO er at en IPO er en tradisjonell metode etablerte selskaper bruker for å skaffe kapital ved å utstede aksjer til publikum. Derimot brukes en ICO av startups for å generere kapital ved å utstede nye tokens.

Hva skjer med en ICOs midler?

Penger samlet inn av en ICO brukes vanligvis til å finansiere utvikling og vekst forspesifikke funksjoner i prosjektet, inkludert ansettelse av utviklere og markedsføring av prosjektet. Den særskiltebruken av midler vil sannsynligvis bli skissert i ICO-prosjektets whitepaper.

Du kan delta i avslutningen av Metacades presale her .