Den ferske prisøkningen for Bitcoin kan føre til at minere tjener enda mer

Prisen på Bitcoin (BTC) har klart å komme seg tilbake over $46 000 etter en liten nedgang tidlig på tirsdag. Gigantkryptoen har nå en stigende trend oppover mot $46 700, og etter økende trykk oppover kan vi potensielt se BTC-prisen igjen klatre over $47 000.

Samtidig har on-chain analyseplattformen Glassnode rapportert at inntektene fra mining på Bitcoin-nettverket har økt med 57% siden forbudet i Kina førte til at minere var nødt til å bevege seg ut av landet.

Inntekten fra mining gikk kraftig ned etter at hashraten stupte i mai og juni, og sank med mer enn 50%. I følge data delt av plattformen sank inntekter fra mining fra 9,5 BTC per exahash (EH) til 5,6 BTC per exahash (EH) da det sto på som verst med forbudet i Kina.

Mange minere avsluttet arbeidet sitt i det Bitcoinprisen fortsatte å synke, men de som fortsatte jobben med å sikre nettverket har sett en jevn oppgang i inntektene sine.

Glassnode oppgir også at halvparten av minerne på nettverket ble påvirket av det kinesiske forbudet, men med deres tilbakekomst til nettverket har også hashraten økt.

Fra rundt midten av juli har Bitcoins hashrate begynt å komme seg igjen med en økning på 25%, noe som betyr at antall minere som har skrudd på maskinene sine igjen har steget med 12,5%. Grafen som viser snittet de siste 7 dagene viser at den totale datakraften som sikrer nettverket i dag er 117 EH/s, fortsatt et stykke unna det høyeste nivået på 180 EH/s fra midten av mai.

En graf som viser Bitcoins hashrate i løpet av de siste seks månedene. Kilde: Blockchain.com

Grafen nedenfor viser forholdet mellom nedgangen i hashrate og inntekt, i tillegg til økningen i inntekt da det begynte å komme seg igjen.

Graf som viser inntekt fra mining per hash. Kilde: Glassnode

Økningen i inntekt har ført til at minere selger mindre, noe som sannsynligvis har en positiv påvirkning på Bitcoins pris dersom minere fortsetter å sikte seg inn på høyere avkastning.