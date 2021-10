En økning i institusjonelle investeringer er visstnok en av årsakene til at Bitcoins pris har økt med over 35% denne uken, og klatret helt opp til $55 348

Institusjonelle investorer ønsker i stadig større grad å kjøpe Bitcoin (BTC), og foretrekker nå kryptovalutaen fremfor gull i et forsøk på å motvirke inflasjon, ifølge den amerikanske investeringsbanken JPMorgan.

Analytikere fra banken har identifisert en økning i BTC-investeringer som en av årsakene til at Bitcoins pris har steget fra septembers laveste nivå på $40 000 til en høyde på $55 000 denne uken.

I et innlegg offentliggjort på torsdag påpekte også JPMorgan at Bitcoins prishopp på 35% også ble hjulpet av positive nyheter fra amerikanske lovgivere og en økning i bruken av Lightning Network i det innbyggere i El Salvador tar i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel i økende grad.

På regulasjonsfronten har sentralbanksjef Jerome Powell og SEC-leder Gary Gensler nylig gjort det klart at USA ikke kommer til å forby kryptovaluta, slik som Kina har gjort. Disse nyhetene skapte en oppsving i markedet og bidro til at Bitcoin klarte å komme seg over $50 000.

Investorer foretrekker BTC fremfor gull som en safe haven-investering

Ifølge JPMorgan er det en økende interesse for Bitcoin blant institusjonelle investorer, og mange ønsker nå å flytte investeringene sine fra gull til kryptovaluta.

«Institusjonelle investorer ser ut til å komme tilbake til Bitcoin, og de ser kanskje på kryptovalutaen som en bedre sikkerhet mot inflasjon enn hva gull er,» fortalte analytikerne.

Rapporten legger også frem endringene i trendene som viser at det investeres mer i Bitcoin enn i gull i løpet av de siste månedene.

JPMorgan fortalte investorer via innlegget at mer enn $10 milliarder har blitt tatt ut av ETF-er som er basert på gull, mens innskuddene i Bitcoin har økt med over $20 milliarder. Ifølge selskapet indikerer trenden økt institusjonell investering i Bitcoin, noe som har bidratt til kryptovalutaens prisøkning som vi har sett i løpet av de siste dagene.

I skrivende stund ligger Bitcoin-prisen igjen rett over $54 500 etter en liten nedgang til $53 000 på onsdag etter dårlig nytt om den ledende stablecoinen Tether (USDT). Oktober er historisk sett en god måned for Bitcoin, og prisene kan klare å bryte over $55 000 og sikte seg inn på den tekniske motstandssonen mellom $58 000-$60 000 i løpet av de neste dagene.