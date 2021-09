Det internasjonale meglerfirmaet har inngått et samarbeid med Paxos for å kunne tilby tjenester for kryptotrading

Det digitale meglerfirmaet Interactive Brokers annonserte i går at de vil begynne å tilby kryptotrading-tjenester med lave gebyrer. Kunder av meglerplattformen kommer nå til å kunne gjennomføre kryptohandler direkte på plattformen. Meglerselskapet, som er basert i Connecticut, USA, er de siste blant flere digitale meglerplattformene som har valgt å legge til kryptotrading blant sine tjenester.

Det er fortsatt et fåtall av meglerfirmaene som tilbyr kryptorelaterte tjenester, noen av de andre, kjente plattformene som har åpnet for dette er blant annet Robinhood og TradeStation. Andre investeringsforvaltere, som Charles Schwab og Fidelity tilbyr indirekte kryptotrading via tilgang til Bitcoin-futures.

Nyhetene om at selskapet integrerer kryptotrading kommer ikke som noen stor overraskelse. Styreleder Thomas Peterffy hintet i juni til at selskapet var klare til å introdusere kryptovalutaer på plattformen sin innen slutten av sommeren. Dette, forklarte han, ville passe for plattformens sofistikerte klienter. For øyeblikket er tjenesten begrenset til amerikanske kunder og inkluderer Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash.

Selskapets direktør Milan Galik fortalte, «ved å gi våre klienter tilgang til kryptotrading kan vi imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter trading av kryptovaluta ved siden av andre typer aktiva på en praktisk og rimelig måte.»

Den nye tjenesten fasiliteres av det regulerte blokkjedebaserte infrastrukturselskapet Paxos. Finans- og teknologiselskapet, som mottok sin banklisens fra det amerikanske finanstilsynets OCC i april, har tidligere jobbet med PayPal for å tilby tradingtjenester for digitale verdier. Interactive Brokers bruker Paxos sin Crypto Brokerage-tjeneste som API for å fasilitere trading og oppbevaring av kryptovaluta for sine kunder.

Administrerende direktør hos Paxos, Charles Cascarilla, fortalte, «Paxos tilbyr en regulert blokkjedebasert infrastruktur som sørger for at bedrifter kan tilby kryptotjenester på en sikker måte, med minimal risiko. Vårt samarbeid med Interactive Brokers vil tilrettelegge for at mange erfarne investorer får en rask og pålitelig tilgang til den digitale økonomien for første gang.»

Kryptotrading kommer til å bli tilgjengelig på samme skjerm som mer tradisjonelle aktiva som aksjer, futures, fond og obligasjoner, dermed får kundene en enkel og helhetlig kundeopplevelse. I kunngjøringen påpekte også selskapet hvor lave gebyrene kommer til å være.

«Kryptotrading med Paxos på Interactive Brokers sin plattform kommer til å ha lave gebyrer på kun 0,12%-0,18%, avhengig av månedlig volum, med et minimumsgebyr på $1,75 per handel. I tillegg er det ingen skjulte kostnader.»

Selv om tjenesten i første omgang kun lanseres i USA har selskapet planer om å utvide tilbudet slik at det blir tilgjengelig også for klienter i andre land.