Den generelle stemningen i kryptomarkedet hadde begynt å endre seg i begynnelsen av februar. Men økte geopolitiske faktorer ser ut til å tynge sentimentet akkurat nå. Til tross for dette er utsiktene på mellomlang sikt for Internet Computer (ICP) fortsatt positive, og du vil se hvorfor nedenfor. Først noen høydepunkter.

ICP handles for øyeblikket til rundt $18, opp mindre enn %1 på 24 timer.

Anslag på mellomlang sikt tyder på at mynten kan nå 100 dollar.

Imidlertid er det mye systemrisiko i markedet akkurat nå.

Datakilde: Tradingview

Internett-Computer (ICP)

Det er verdt å merke seg at Internet Computer (ICP) er et ganske nytt prosjekt, som ble lansert i mai 2021. Men det var faktisk mye hype rundt det. Faktisk fikk ICP umiddelbare Coinbase- og Binance-oppføringer. På et tidspunkt ble den handlet for nesten $400.

Men selvfølgelig dør hypen ut til slutt, og som du forventer, har ICP krasjet massivt. Den handlet for rundt $18,90 ved pressetidspunktet. Så, hvor går ICP egentlig herfra?

Vel, $100-merket er ikke så langsøkt som det høres ut. Det var tross alt ikke lenge siden ICP nådde toppene på $87 i 2021. Dessuten ser $18-merket ut til å være det laveste vi har sett når det gjelder ICP. Det er en sjanse for at når sentimentet i markedet forbedres, vil vi se en økning i prishandlingen.

Hvem bør kjøpe Internett-Computer (ICP)?

Internett-Computer er en svært skalerbar generell blokkjede som håper å være det beste økosystemet for Web3-apper. Den er ikke engang ett år gammel og har potensial til å kunne bli den neste Ethereum.

Så hvis du er opptatt av å kjøpe smarte kontraktsalternativer til ETH, vil du finne ICP ganske anstendig. Dessuten er det grunnleggende og de langsiktige utsiktene til dette prosjektet bare utrolige.