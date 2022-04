Bitrue, en topp 50 kryptovalutabørs per CoinMarketCap , har lansert et investeringsstyringsprosjekt som kombinerer de tre verktøyene staking, avkastningsoppdrett og kvantitativ handel.

Prosjektet lanseres i forbindelse med en ny kapitalforvaltningstoken, BMAX. Dette vil være separat for Bitrue Coin ( BTR ), med den første distribusjonen av BMAX gjort via airdrop til BTR-innehavere. Det vil være tilbakekjøp minst tre ganger per kvartal, med andre distribusjoner fremover kun via Yield Farming-pooler. Tokenet er fullstendig fellesskapseid, med teamet eller investorene som ikke mottar noen tildeling.

Hvis BTR er styringstokenet, kan BMAX sees på som belønningstokenet. Selv om de er separate, er begge fortsatt sammenvevd. BTR vil for eksempel definere styringen av BMAX-tokenet.

Det er et godt prosjekt som jeg var nysgjerrig på å finne ut mer om. Jeg intervjuet Adam O’Neill, Chief Marketing Officer, for å få svar på noen ting jeg lurte på.

CoinJournal: Som en del av kunngjøringen din sier du at «ved å bruke BMAX som belønningstoken vil vi eliminere problemene som for tiden er tilstede i innsats- og DeFi-belønningsprogrammer, for eksempel risikoen for tyveri» – kan du utdype dette?

Adam O’Neill, Chief Marketing Officer : Eksisterende DeFi-protokoller er vanligvis avhengige av syntetiske eiendeler som investorer da må reinvestere manuelt på egen hånd.

Mesteparten av tiden innebærer dette at brukerne må flytte midler fra en plattform til en annen, noe som kan være farlig siden det etterlater mange åpne vinduer for potensielle svindlere og kaprere. Tidligere har det vært mange saker som har involvert falske nettsider og teppetrekk.

Dette kan umulig skje med BMAX, da investeringene er helautomatiserte innenfor Bitrue-plattformen.

CJ: Hvorfor følte du behov for å slippe BMAX; vurderte du å prøve å tilby de samme fordelene, for eksempel belønninger, via det allerede eksisterende BTR-tokenet?

AON : Faktisk pleide BTR å være belønningssymbolet for de fleste avlingsfarmene på plattformen vår – og ja, vi har vurdert å bringe denne formuesstyringsmekanismen til BTR i stedet. Etter noen nøye overveielser bestemte vi oss imidlertid for at vi ønsket at BTR skulle være deflasjonær, og derfor vil vi begrense sirkulasjonen.

CJ: En konsekvens av utgivelsen av BMAX-tokenet er at BTR ikke lenger vil bli hyppig distribuert i oppdrettspooler. Dette vil antagelig påvirke den sirkulerende forsyningen, men ser du noen andre effekter?

AON : Ja, med mindre BTR i omløp vil det gradvis øke i pris, siden det fortsatt er styringssymbolet til Bitrue. BTR-tokenet mister ikke noe nytte med fremveksten av BMAX, da brukere fortsatt vil bruke det til å stemme og handle, mens dets nydesignede deflasjonsmekanisme vil gjøre det mye mer verdifullt.

CJ: Kryptomarkedet har slitt i år, men BTR har klart seg bedre enn de fleste. Faktisk er BTR opp nær 50 % YTD – hva er årsakene til dette?

AON : BTR er et undervurdert CEX-token sammenlignet med sine jevnaldrende. Du skjønner, Bitrue er en børs som hele tiden gjennomgår innovasjoner for å gjøre det til det beste stedet for både handel og investering. Gitt antallet handelspar som nylig er notert på børsen vår daglig og nye funksjonsoppgraderinger innimellom, tror vi at kryptosamfunnet endelig begynner å få øynene opp for potensialet vi tilbyr her på Bitrue i det lange løp.

CJ: Hva vil du si er hovedårsakene til at folk bruker Bitrue fremfor konkurrenter?

AON : For det første, selv om Bitrue anses for å være en av de større aktørene i bransjen, har børsen vår fortsatt mye rom for å vokse sammenlignet med andre børser. Teamet på Bitrue er relativt lite sammenlignet med konkurrentene våre, men samtidig har hver av våre ansatte en følelse av å høre til her.

I motsetning til i mange andre selskaper, hvor ansatte er drevet av lønnsslippen, er Bitrue-folk villige til å yte utover dette for å bidra til kryptosamfunnet. Dette viser seg også i handlingene våre, siden vi er opptatt av å høre tilbakemeldinger fra fellesskapet, og bruke dem til å forbedre produktene våre.

Bortsett fra kjerneverdier, tilbyr Bitrue for tiden en av de høyeste APYene for våre avkastningsfarmer, med mange av dem som overstiger 100 %. Vi har også en av de største samlingene av støttede tokens, alt fra meme-tokens til blue chip altcoins.

CJ: Hvordan tror du Bitrue ville klare seg i et langvarig kryptobjørnmarked?

AON : Faktisk ble Bitrue først lansert under et bjørnemarked tilbake i 2018. Når det kommer til forretningsstrategi og ekspansjon, tråkker vi forsiktig, noe som gjør at vi kan redusere risikoen ved et bjørnemarked. Vi vet godt at et bjørnemarked kommer til å skje en gang i blant, så vi har vært veldig strenge med bokføringen vår. Faktisk ønsker vi å identifisere oss som forsiktige sammenlignet med våre konkurrenter.

CJ: De siste inflasjonsdataene fra USA er sterke. Tror du Bitcoin (eller krypto) kan brukes som en sikring mot dette, eller er du skeptisk til inflasjonssikring-narrativet?

AON : Bitcoin har alltid vært designet for å være den ultimate sikringen mot inflasjon: i motsetning til fiat-valutaer, er det virkelig begrensninger i tilbudet. Til tross for dette kan BTC bare eksistere som en del av et større kryptoøkosystem, der andre altcoins fungerer som nyttevalutaer.

Siden markedet er veldig nytt, er spekulasjon utbredt, noe som får krypto til å oppføre seg på en måte som ligner på risikoaktiva som aksjer. Det vil ta litt tid før krypto virkelig kan reflektere dens egenverdi. Gitt dagens geopolitiske situasjon tror jeg at tiden kommer veldig snart. For øyeblikket foretrekker flyktninger fra krigsherjede land allerede krypto som verdilager fremfor lokale valutaer.

CJ: Litepaperet sier at automatiske reinvesteringer naturlig vil dekke alternativkostnaden som de fleste investorer er bekymret for, så risikoen for varig tap er minimert. Kan du utdype litt mer detaljert hvordan denne risikoen har blitt redusert?

AON : Det er ubestridelig at likviditetstilførsel kan forårsake varige tap for brukere. I tilfelle slike tap skjer på vår avkastningsfarm, vil fortjenesten fra andre investeringsselskaper fungere som en sikring for å dekke disse tapene. I hovedsak gir BMAX muligheten for investorer til å ha en fullt sikret portefølje som tåler tap fra et enkelt investeringsmiddel.