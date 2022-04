Kryptovalutaområdet er stort sett uregulert i flere land, men myndighetene ser allerede på å regulere markedet.

Future Perfect Ventures grunnlegger og administrerende direktør Jalak Jobanputra mener at regulering av kryptovalutamarkedet til syvende og sist vil styrke legitimiteten til digitale valutaer som en fremvoksende aktivaklasse.

Hun uttalte dette under et nylig intervju med Yahoo Finance . Jobanputra sa;

«Jeg har alltid trodd at det ville bli regulering når denne sektoren i bransjen vokste til et punkt hvor det var mange brukere. Så jeg tror det er netto positivt. Jeg mener, det er de i sektoren som ikke ønsker å se noen form for regulering. Men for at sektoren skal vokse, tror jeg vi må bli regulert, og det er viktig at regulatorene forstår hva denne teknologien handler om.»

Den amerikanske regjeringen fortsetter å se på kryptovalutaer for å finne ut den beste måten å regulere denne fremvoksende aktivaklassen på. Det er imidlertid ingen konkret regulering tilgjengelig for øyeblikket.

Til tross for mangelen på entydig regulering av kryptovaluta i de fleste deler av verden, skattlegger myndigheter deltakere i kryptoindustrien. Videre er kryptovalutabørser pålagt å registrere seg hos relevante myndigheter før de opererer i de fleste land.

Jobanputra snakket også om den økende konkurransen mellom Bitcoin og Ethereum. Hun tror at Ethereum vil utfordre Bitcoin på lang sikt. VC-sjefen sa;

«Men det vi begynner å se er innovasjon som skjer tilbake på Bitcoin. Vi har absolutt sett det utspille seg som et verdilager, som en sikring mot inflasjon, ettersom vi har sett denne ekspansive pengepolitikken rundt om i verden de siste par årene. Men endelig er Bitcoin den sikreste blokkjeden som eksisterer akkurat nå.»

Kryptomarkedet har vært dårligere de siste dagene, med Bitcoin som for tiden handles over $40k-merket.