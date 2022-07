Intervju med administrerende direktør i CyberConnect om Link3

Et interessant lag av det nye Web3-området er sosiale medier. Det er ennå ikke noe selskap som har gjort et betydelig inntrykk på området og tatt en dominerende del av markedsandelen, til tross for at mange hevder at sosiale medier er modne til å bli forstyrret av teknologien som Web3 kan tilby.

Dette blir et enda mer presserende område i den nåværende tidsalderen der sosiale medieplattformer står overfor kontroverser om hva som er ytringsfrihet, og hvilken makt sentraliserte selskaper slike har. For ikke å snakke om milliardærer som lanserer bud for å gjøre fremtredende sosiale medier-nettsteder private.

Jeg intervjuet CyberConnects medgründer og administrerende direktør, Wilson Wei, etter lanseringen av det første produktet, Link3, for å få litt innsikt på dette området.

Som et sosialt nettverk av verifiserbare identiteter, vil Link3 bruke både on-chain og off-chain data for å levere verifiserbar informasjon. Link3-profilsiden fungerer også som ens helhetlige identitet, som CyberConnect hevder vil muliggjøre mer pålitelige nettverk og meningsfulle forbindelser mellom brukere og organisasjoner. Det er et nytt konsept, og når det kommer på et så gripende tidspunkt med hensyn til det bredere markedet og samfunnets syn på sosiale medier, presenteres det som et interessant intervju.

CoinJournal (CJ): Hvor skadelig tror du bjørnemarkedet er når det gjelder å overtale vanlige mennesker til å emigrere fra konvensjonelle sosiale medier til denne nye blokkjede-domisilerte versjonen? Psykologisk sett, tror du det nå vil være vanskeligere å få gjennomslag?

Wilson Wei (WW): Web2-brukernes interesse har definitivt sunket på grunn av markedet. Visjonen til Web3 Social og Link3/CyberConnect er imidlertid å bygge et bedre internett med verifiserbare og helhetlige identiteter som fremmer tillit, mer meningsfulle forbindelser og bedre brukerkontroll over dataene deres.

Det er en forbedring i forhold til det vi hadde i konvensjonelle sosiale medier og en korreksjon i forhold til hvor det gikk på avveie i de tidligere Web2-modellene. Blokkkjede og krypto, blant annet, er det som gjør denne visjonen nå mulig, og de er kritiske verktøy, men de er ikke målene i seg selv.

Alle fortjener bedre digitale sosiale opplevelser og brukere vil stemme for bedre tjenester med sin tid og valg.

CJ: Tror du kraften til sentraliserte sosiale medieselskaper, som Meta, må tøyles?

WW: Ja, vi tror på en brukersentrisk modell for hele nettet. Det er ikke det at de sentraliserte sosiale medieselskapene er onde, men at brukerne skal ha den ultimate kontrollen og valget over hvilke tjenester de vil bruke og hvordan deres digitale identiteter kan brukes.

CJ: Det er flere konkurrenter på dette området – hva skiller Link3?

WW:

Flere dimensjoner til identiteten; verifiserbar; relasjonell identitet.

I Web2 holder vi oppe vår offentlige personlighet ved å følge folk, publisere innhold og selvattestere alle slags attributter og preferanser. På toppen av dette bringer Link3 inn en ny rekke dimensjoner som forteller en mer autentisk og komplett historie om hvem du er: forbindelser du har med andre mennesker og organisasjoner, uavhengig av plattformer; eiendeler du eier som står for din status og smak; legitimasjon utstedt av tredjeparter som DAOer og prosjekter om dine viktigste prestasjoner og roller; og, alle andre aktivitetsregistreringer i kjeden som stemmer og donasjoner som bekrefter ditt engasjement i lokalsamfunnet.

Et endogent lag av tillit vil vokse fra alle de ekstra dimensjonene av kontekster og betydninger fordi de er verifiserbare.

Sammensatt av alle slike forbindelser og poster, er relasjonsidentiteter som disse organiske og utviklende, autentiske og pålitelige, rike på kontekst og meningsfulle, akkurat som hvordan vi er som sosiale vesener og ønsker at alle skal være i vitale relasjoner.

CJ: Hva tror du fremtiden er for både Web3 sosiale nettverk, men også konvensjonelle selskaper som TikTok og Facebook?

WW:

Brukersentrisk og selvsuveren:

Som vi nevnte i svaret ovenfor. Brukere bør være den grunnleggende nexus av nettet og brukerne bør være de som har den ultimate kontrollen og valget over hvilke tjenester de vil bruke og hvordan deres digitale identiteter kan brukes.

Verifiserbar og pålitelig:

Som nøkkelverdiforslaget til Link3, bør fremtidens sosiale nettverk ha en tillitsstruktur innebygd. Dette er avgjørende for å fullt ut frigjøre det positive potensialet til tilknytning i menneskelige samfunn og muliggjøre bedre samarbeid. Og vi tror at nøkkelen til dette er verifiserbarheten til noen sentrale og forskjellige dimensjoner ved digitale identiteter.

Åpen, bærbar og komponerbar:

I likhet med ideen om å være brukersentrisk, bør den nye visjonen om bedre sosiale nettverk ikke låse brukere eller brukerdata innenfor veggene til individuelle plattformer. Brukere skal kunne bringe sine forbindelser, interesser og alle andre meningsfulle data som utgjør en del av deres identitet til den plattformen eller tjenesten de foretrekker. Dette betyr også at utviklere og tjenesteleverandører vil kunne bygge på dataene for å levere jevnere og mer kontekstrike opplevelser.

CJ: Du hadde nylig en vellykket serie A-innsamlingsrunde i mai. Var du lettet over å stenge denne før hele omfanget av smitten og nedturen kom inn?

WW:

Vi var forberedt og har alltid forpliktet oss til å bygge i nedgangstiden

Som et seriegründerteam, med mer enn 7 år innen sosiale, Web3 og blockchain, lærte tidligere erfaringer oss at det er avgjørende å fortsette å bygge under nedgangstider. Til tross for utfordringene er bjørnemarkeder en fin tid for oss å fokusere på å bygge, utvikle og skape verdier. Det vil også være lettere for virkelig visjonære og verdiskapende prosjekter å bli ordentlig anerkjent ettersom støyen vil dempes sammen med markedshypen.

Vi setter virkelig pris på alle våre fantastiske støttespillere for deres tillit og støtte. De er en nøye utvalgt gruppe partnere som har en langsiktig overbevisning om Web3, deler oppdraget med oss, har satt enorm tillit til teamet vårt og gir all den støtten vi trenger utover bare det økonomiske. Vi er velsignet og godt rustet til å ha dem med oss på denne reisen.

«Sosial» vil være den viktigste delen av Web3. «Å koble alle sammen på Web3» er et ambisiøst og utfordrende oppdrag. Vi har bygget et flott team med suveren kompetanse og erfaring. Med støtte fra våre fantastiske investorer er vi godt forberedt til å bygge og skape langsiktige verdier selv i den potensielle vinteren.

CJ: Hva er den beste måten å presse adopsjon på her? Ville du noen gang vurdert å prøve å lokke nåværende sosiale medier-påvirkere over til Web3 for å markedsføre plattformen?

WW: