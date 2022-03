Hvis "pandemi" var buzzword for 2020 (og, du vet, 2021), så føles "sanksjoner" som 2022-ekvivalenten, ettersom Europa går mot en stadig mer tragisk krig. Med personvern, åpenhet og frihet som er nøkkelord innen krypto, har industrien befunnet seg midt i en omstridt dragkamp. Troende går god for de russiske innbyggerne som kan vende seg til krypto for å unnslippe en fallende rubel, så vel som millioner av dollar som strømmer inn i de ukrainske donasjonsadressene etter appeller på Twitter fra visepresidenten.

Motstandere hevder i mellomtiden at krypto kan tillate ondsinnede stater og byråer å omgå restriksjoner. Hva ville skje hvis Russlands 630 milliarder dollar av (for det meste frosne) utenlandske eiendeler var i krypto, og dermed immune mot å bli frosset og kunne bli brukt til å støtte krigsinnsatsen?

MetaMask-restriksjoner

Enkelte brukere av MetaMask, den grunnleggende inngangsporten til Ethereum-nettverket, har fått tilbakekalt tilgangsrettighetene sine. Brukere fra Venezuela, Iran og Libanon ser ut til å være blant de berørte, og hoveddelen ser ut til å være fra førstnevnte.

Selv om kommunikasjonen har vært vag, ser gjerningsmannen ut til å være API for Infura, det Consensys-eide nodeinfrastrukturnettverket som strømmer inn i MetaMask. Både MetaMask og Infura kom med en ekstremt kort felles uttalelse som ikke oppklarte mye, men bekreftet at begrensningene var veldig ment.

"MetaMask og Infura er utilgjengelige i visse jurisdiksjoner på grunn av lovlig overholdelse. Når du prøver å bruke MetaMask i en av disse regionene, vil du motta (en) feilmelding» står det i felleserklæringen.

Desentralisering

Det er en fascinerende sak som har opprørt mange mennesker. Den sentraliserte vs desentraliserte debatten er så nær kryptokjernen, den trenger ingen introduksjon, og de siste ukene har dette blitt så relevant – utløst av Canada som fryser demonstranters kontoer. MetaMask-episoden er en påminnelse om hvor sentralisert mye av infrastrukturen rundt krypto fremdeles er.

For å få et ytterligere syn på dette, tok vi kontakt med Ankr- teamet, en desentralisert blokkjede-infrastrukturleverandør. ANKR-tokenet har nå en markedsverdi på $550 millioner, en TVL på $136 millioner og et lidenskapelig desentralisert etos. Her kommer et interessant intervju angående MetaMask & Infura-hendelsen, og de potensielle fordelene med desentralisering blir diskutert.

Intervju

CoinJournal: Hvor viktig tror du det er å ha desentralisert web3-infrastruktur?

Ankr: Noder er kritisk finansiell infrastruktur. For at Web3 skal bli en realitet, må det legges betydelig mer innsats og fokus på å bygge og utnytte virkelig desentralisert nodeinfrastruktur. Selv om leverandører av sentralisert nodeinfrastruktur kan legge til rette for institusjonell bruk av Web3, klarer de ikke å tilpasse seg Web3-prinsippene ved ikke å stimulere fellesskapsdrevne noder, falle under VC-press for å generere rask fortjeneste og stole på sentraliserte skyleverandører som er utsatt for hyppige avbrudd og geospesifikke ventetid og regulatoriske problemer. Dette er et stort problem for Web3-økonomien, og lar økosystemet være åpent for angrep og prisgitt noen få kraftige aktører.

CJ: Hva er din mening om Infura geo-restriksjoner?

A: Som en sentralisert enhet, eid av Consensys – som selv er finansiert av selskaper som JP Morgan – er infrastrukturleverandører som Infura underlagt regulatoriske bekymringer og sanksjoner. Denne overavhengigheten av sentraliserte tjenesteleverandører strider mot alt som Web3 står for og er ment å være – og representerer et sentralt feilpunkt som ikke burde eksistere i utgangspunktet.

CJ: Hvor stort problem er det for kryptovalutasamfunnet – tror du Metamask kan miste brukere som et resultat (til alternativer som Alkymi?). Vil det være noen ringvirkninger for Ankr?

A: Desentralisering er en ekstremt viktig sak for kryptovalutamiljøet internasjonalt. Dette gjelder spesielt for mennesker i ustabile land og reguleringssoner, som kan bli avskåret fra viktige finansielle og andre tjenester som følge av sanksjoner eller andre beslutninger tatt av sentraliserte myndigheter.

Metamask har ikke direkte skyld her. Det virkelige problemet er at Metamasks standard RPC-leverandør er Infura – en sentralisert infrastrukturleverandør som må overholde forskrifter og sanksjoner. Metamask ville ha fordel av i stedet å stole på en desentralisert nodeinfrastrukturleverandør, som Ankr, som har som mål å fungere som en DAO-styrt protokoll.

CJ: Tror du vi vil begynne å se mer og mer av slike restriksjoner i krypto, omtrent som sensur har blitt et større problem i Big Tech (Twitter forbyr Trump, Facebook fjerner feilinformasjon, Spotify & Joe Rogan osv.)?

A: Disse typer problemer vil forbli relevante inntil desentralisert infrastruktur er tatt i bruk av alle aktører i kryptosamfunnet. I stedet for å stole på sentraliserte leverandører for å støtte Web3, bør vi utnytte Web3-native protokoller med sterk desentralisering og riktig tilpassede community-first insentivstrukturer. Ved å støtte Web3 native protokoller på infrastrukturnivå, vil virkningen av restriksjoner bli mindre.