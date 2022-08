Disse spørsmål og svar er hele intervjuet med Dr Jeremiah Weinstock. For vårt dypdykk i kryptovalutahandelsavhengighet, med bidrag fra hele panelet av eksperter, se denne artikkelen.

Nedenfor er intervjuet med Dr. Jeremiah Weinstock, professor ved psykologiavdelingen ved Saint Louis University, med fokus på vanedannende atferd med vekt på spilleforstyrrelse og trening som intervensjon. Dette er hele utskriften av intervjuet vårt og sitater som ble publisert i vår hovedartikkel om emnet her.

CoinJournal (CJ): Tror du det er likheter mellom kryptohandelsavhengighet og spilleavhengighet? Hvis ja, kan du nevne de mest bemerkelsesverdige?

Mens kryptohandelsavhengighet ikke er en offisiell diagnose innenfor vår klassifisering av psykiatriske lidelser, kan enkeltpersoner som driver med kryptohandel slite og oppleve negative konsekvenser av deres handelsatferd.

Kjennetegnet på spilleforstyrrelser og annen avhengighet er (1) tap av kontroll, noe som betyr at en person prøver å stoppe eller kutte ned på spilleatferden sin og ikke er i stand til det, (2) toleranse, behov for å utføre atferden oftere og med større intensitet for å oppnå ønsket effekt, og (3) tilbaketrekning, irritabilitet og dårlig humør når man prøver å stoppe eller kutte ned.

Hvis enkeltpersoner som driver med kryptohandel opplever ett eller flere av disse kjennetegnssymptomene, er de potensielt avhengige av kryptohandel. Traders som er spenningssøkende og handler ofte (dvs. ikke kjøp og hold investeringsstrategi) har økt risiko for at denne atferden blir dårlig tilpasset.

CJ: Etter din mening, hva er det som gjør aktiviteter som handel så vanedannende?

Usikkerheten og volatiliteten til kryptomarkedene. En «mulighet» til å vinne penger på kort tid eksisterer i disse markedene. Personer som opplever en tidlig stor gevinst er mer utsatt for at kryptohandel blir avhengighetsskapende.

CJ: Hva er dine tanker om influencere som mot et gebyr fra gründerne promoterer obskure kryptovalutaer til sine følgere med lite kunnskap om hvordan det fungerer – tror du dette er problematisk?

Jeg tror ikke at influencere er problematiske ettersom allmennheten generelt forstår at de prøver å tjene penger på emnene som de fremhever eller promoterer. Offentliggjøring av deres økonomiske forhold til disse selskapene vil øke åpenheten.

Deres markedsføring av disse valutaene øker den oppfattede tilgjengeligheten. Tilgjengelighet er en nødvendig komponent for å utvikle en vanedannende lidelse.

CJ: Etter din mening, kan den daglige volatiliteten til kryptopriser påvirke mental helse, ettersom folk ser investeringene deres gå opp og ned så mye hver dag?

Ja, volatiliteten bidrar til psykiske problemer ettersom individers penger går opp og ned på daglig basis. Når enkeltpersoner knytter kryptoinvesteringen sin til identiteten sin, påvirker det selvtilliten og bidrar til depresjon og angst. For noen individer vil volatiliteten være spennende, og de vil jage spenningen ved å prøve å «time» markedet.

CJ: Forskning på kryptohandelsavhengighet er fortsatt begrenset, tror du behovet for dette sannsynligvis vil vokse i fremtiden?

Begrenset forskning på kryptohandel eksisterer per dags dato, og mye av den undersøker om kryptohandel bør inkluderes som en del av gamblingforstyrrelser fordi atferden i seg selv oppfyller definisjonen av gambling – å sette noe av verdi i fare når utfallet er ukjent med håp om få noe av større verdi.

Det er behov for å forske på dette området. Hvor mye oppmerksomhet dette området får avhenger av både markedet og om konsolidering/regulering skjer, om de negative konsekvensene av kryptohandel får betydelige overskrifter, og til slutt om det er finansiering (dvs. penger) rettet mot dette emneområdet.

Foreløpig er kryptohandel ikke et temaområde finansiert av National Institutes of Health, den største kilden til forskningsfinansiering i Amerika.

CJ: Tror du at kryptovalutaindustrien bør gjøre mer for å fremme trygg investering og løse problemet med avhengighet?

Kryptovalutaindustrien bør følge ledelsen til NYSE og andre aksjemarkeder ved at de fremmer ideen om at penger i markedet er en investering, ikke en bli-rik-fort-ordning. Det er ingen regulering rundt gambling i aksjemarkedene.

CJ: Konvensjonell gambling er begrenset i mange territorier til forbrukere over 18 år. Tror du det bør være en lignende regel innen kryptovaluta, for å beskytte yngre, mer påvirkelige sinn fra potensiell avhengighet?

Det er et komplisert spørsmål som krever nyansering. Ungdomstiden er en utviklingsperiode preget av risikotaking. Tidlig eksponering for en avhengighetsskapende atferd øker sjansen for at atferden blir problematisk. For eksempel har personer som drikker alkohol før de er 13 år, betydelig økt risiko for å utvikle alkoholavhengighet.

Hvordan får ungdom tilgang til kryptovalutaer? Overvåkning fra foreldre og tilsyn er ekstremt viktig hvis kryptovaluta skal være tilgjengelig for ungdom. Men har NYSE aldersgrenser for å investere i selskaper notert på børsen?

Begge disse spørsmålene avslører gråtonene som kreves for å svare på dette spørsmålet.

CJ: Hvis jeg kan presse deg på et ja eller nei svar, tror du at verden ville vært et lykkeligere sted uten gambling?

Gambling har vært en menneskelig aktivitet siden tidenes begynnelse!

Terninger ble funnet i faraos grav. Den eldgamle hinduistiske teksten, Mahabharata, inneholder en historie om spilleavhengighet med et påfølgende vers som fraråder gambling. På godt og vondt, det er i vårt DNA. Vi er sosiale skapninger som tar risiko.

Gambling er et uttrykk for vår risikotaking. Mitt håp er at bransjen blir mer seriøs i forhold til å forebygge spilleforstyrrelser og identifisere når noens oppførsel blir problematisk.

CJ: Hvilke råd kan du gi folk som er interessert i handel med krypto, som kan være disponert for gambling-relaterte avhengigheter?

For en del år siden gjorde vi en studie som sammenlignet profesjonelle gamblere med personer som har en spillelidelse (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Dette var to grupper mennesker som begge gamblet regelmessig, men som opplevde svært ulike utfall når det gjelder økonomiske konsekvenser og psykisk helse.

Begge gruppene støttet opptatthet av gambling; den store forskjellen mellom de to gruppene var imidlertid disiplin med pengene sine versus tap av kontroll/jaging av tap. Profesjonelle gamblere hadde et beløp de pleide å gamble med. Hver dag risikerte profesjonelle gamblere bare 5 % av beløpet.

Når de nådde denne tapsgrensen, var de ferdige for dagen. De ville ikke gamble lenger. De forsøkte ikke å vinne tilbake tapene. Personer med spilleforstyrrelser klarte ikke å sette grenser og overholde dem. Denne ideen om å sette grenser og holde seg til dem ville være det største og viktigste rådet.

Og hvis du finner ut at du ikke kan holde deg til grensene dine, spør deg selv om dette er et tegn på at handelen din kommer ut av kontroll!