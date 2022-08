Intervju med Dr. John McAlane om kryptoavhengighet

Disse spørsmål og svar er hele intervjuet med Dr John McAlane. For vårt dypdykk i kryptovalutahandelsavhengighet, med bidrag fra hele panelet av eksperter, vennligst se denne artikkelen.

Nedenfor er et intervju med Dr. John McAlaney – Chartered Psychologist, Chartered Scientist og professor i psykologi ved Bournemouth University. Dette er hele utskriften av intervjuet og sitater ble publisert i vår hovedartikkel om emnet her.

For et dypdykk i temaet avhengighet av handel med kryptovaluta, og dets koblinger til gambling, vennligst følg denne lenken. Når det gjelder hele intervjuet til Dr John McAlane, se nedenfor.

CoinJournal (CJ): Tror du det er likheter mellom kryptohandelsavhengighet og spilleavhengighet? Hvis ja, kan du nevne de mest bemerkelsesverdige?

Både kryptovaluta og gambling deler en viss grad av risiko. Dette er noe folk synes er spennende og kan trekke dem inn i atferden. I tillegg kan både gambling og kryptovaluta innebære en viss grad av dyktighet, som igjen kan resultere i profitt.

For eksempel kan en dyktig, profesjonell pokerspiller tjene nok penger på poker til at det blir den viktigste inntektskilden. På samme måte kan noen som har ekspertise innen kryptovaluta kunne leve av handel – men i begge tilfeller er det bare et mindretall av mennesker som lykkes.

CJ: Etter din mening, hva er det som gjør aktiviteter som handel så vanedannende?

Som mennesker har vi utviklet oss til å bli motivert av belønninger. Dette er en av måtene vi lærer hvordan vi skal fungere i samfunnet. Det er også en av grunnene til at atferdsavhengighet eksisterer – vi gjør noe og blir belønnet for det på en eller annen måte, noe som motiverer oss til å gjøre det igjen. Vi er også drevet til å være nysgjerrige, og til å ta noe risiko. Dette hjelper oss å utforske. Trading kombinerer begge disse prosessene.

CJ: Hva er dine tanker om influencere som mot et gebyr fra gründerne promoterer obskure kryptovalutaer til sine følgere med lite kunnskap om hvordan det fungerer – tror du dette er problematisk?

Vi er alle sosiale skapninger, selv om vi ofte undervurderer hvor mye vi er påvirket av de rundt oss. Dette gjelder spesielt i mange kulturer, hvor vi setter vår ære i å være individer. Vi har også en tendens til å anta at andre vet mer enn vi gjør, hvis de andre opptrer på en selvsikker og kunnskapsrik måte.

Dette betyr at folk kan ta hensyn til influencere basert på hvordan den influenceren presenterer seg selv; i stedet for å basere sin vurdering på hvor mye vedkommende objektivt sett vet om handel.

CJ: Etter din mening, vil den daglige volatiliteten til kryptopriser påvirke mental helse, ettersom folk ser investeringene deres gå opp og ned så mye hver dag?

Selv om en grad av risiko kan være hyggelig, liker vi også å ha en viss konsistens i livene våre – vi takle en grad av uforutsigbarhet, men bare opp til et forutsigbart nivå. Å kontinuerlig gå gjennom perioder med volatilitet og usikkerhet kan forårsake følelser av angst hos enkeltpersoner, noe som kan påvirke deres mentale helse.

CJ: Forskning på kryptohandelsavhengighet er fortsatt begrenset, tror du behovet for dette sannsynligvis vil vokse i fremtiden?

Dette er svært sannsynlig. Kryptohandel er en ny atferd, og ny atferd fanger alltid forskernes oppmerksomhet. Dette er spesielt tilfelle hvis det er noe som tyder på at den aktuelle atferden er en atferd som kan skade enten den enkelte eller andre.

CJ: Tror du at kryptovalutaindustrien bør gjøre mer for å fremme trygg investering og løse problemet med avhengighet?

I andre bransjer som gamblingindustrien eller alkoholindustrien forventes det at selskaper vil engasjere seg i det som kalles samfunnsansvar, der de fremmer sikker bruk av produktene sine, selv om det ofte er debatter om hvorvidt disse bransjene gjør som mye som de kunne gjøre. Noen ganger forsterkes dette gjennom lovgivning.

Kryptovalutaindustrien har potensielt en fordel i dette ettersom det i teorien er lettere å spore atferd på nett enn det er å spore adferd offline som alkoholbruk. Dette betyr at det er potensiale for raskere å identifisere personer som opplever problemer og også å levere personlig støtte.

Dette krever imidlertid en koordinert innsats fra bransjen. Hvis en person med en avhengighet tror at et kryptoselskap begrenser handlingene deres, kan de gå til et annet selskap.

CJ: Konvensjonell gambling er begrenset i mange territorier til forbrukere over 18 år. Tror du det bør være en lignende regel innen kryptovaluta, for å beskytte yngre, mer påvirkelige sinn fra potensiell avhengighet?

Ja, jeg mener at handel bør begrenses til de som er 18 år og eldre. Vi må imidlertid erkjenne at dette er ekstremt vanskelig å regulere. Jeg vil også si at den typen person som blir interessert i kryptovaluta ganske ofte er den typen person som forstår og vet hvordan man omgår datasystemer.

CJ: Hvis jeg kan presse deg på et ja eller nei svar, tror du at verden ville vært et lykkeligere sted uten gambling?

Jeg tror ikke det. Flertallet av mennesker som spiller, gjør det på en måte som er trygg, ansvarlig og hyggelig. De som utvikler spilleavhengighet opplever ofte problemer i livet som ligger til grunn for deres avhengighet. Hvis det ikke var gambling, ville de sannsynligvis blitt avhengige av noe annet.

CJ: I likhet med spørsmålet ovenfor, ville verden vært et bedre sted uten investering i kryptovaluta?

Det tviler jeg på. Kryptovaluta oppsto fra enkeltpersoner som ønsket å finne nye måter å levere finansielle transaksjoner på. Denne nysgjerrigheten på hvordan systemer fungerer og hvordan de kan endres er et grunnleggende aspekt ved hva det er å være menneske. Verden ville vært veldig kjedelig hvis folk alltid aksepterte status quo.

CJ: Hvilke råd kan du gi folk som er interessert i handel med krypto, som kan være disponert for gambling-relaterte avhengigheter?

Alle som er klar over at de kan ha et spilleproblem vet sannsynligvis allerede at de bør unngå aktiviteter som kryptohandel. Hvis de bestemmer seg for å engasjere seg, bør de være oppmerksomme på sin egen oppførsel og tanker, og se opp for røde flagg som å jage tap, lyve om oppførselen sin til andre, eller oppleve skyldfølelse eller anger knyttet til handlingene sine.