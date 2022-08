Intervju med Dr Lia Nower om kryptohandelsavhengighet

Disse spørsmål og svar er hele intervjuet med Dr Lia Nower. For vårt dypdykk i kryptovalutahandelsavhengighet, med bidrag fra hele panelet av eksperter, se denne artikkelen.

Nedenfor er intervjuet med Dr. Lia Nower, professor og direktør for Center for Gambling Studies & Addiction Counselor Training (ACT) Program. Dette er hele utskriften av intervjuet vårt og sitater som ble publisert i vår hovedartikkel om emnet.

CoinJournal (CJ): Tror du det er likheter mellom kryptohandelsavhengighet og spilleavhengighet? Hvis ja, kan du nevne de mest bemerkelsesverdige?

De er ikke forskjellige avhengigheter. Handel med kryptovaluta kan være en form for spilleavhengighet. Gambling er å risikere noe av verdi (penger) på et usikkert utfall med håp om å tjene penger. Folk som ofte handler med krypto (i motsetning til å holde krypto som en investering) gambler.

CJ: Etter din mening, hva er det som gjør aktiviteter som handel så vanedannende?

På grunn av kryptos flyktige natur, kan en person ikke forutsi om de vil vinne eller tape stort. Du får et stort rush av nytelseskjemikaliet, dopamin når markedet går opp og du plutselig har tredoblet pengene dine. På andre dager kan du tape like stort og det er også et rush forbundet med det, men på en negativ måte.

I tillegg til spenningen, er det også en forsterkningsplan med variabelt forhold knyttet til høyrisikohandel. Når det er stor variasjon i tilbakebetaling med uforutsigbare intervaller, er dette den mest vanedannende formen for kondisjonering.

CJ: Hva er dine tanker om influencere som mot et gebyr fra gründerne promoterer obskure kryptovalutaer til sine følgere med lite kunnskap om hvordan det fungerer – tror du dette er problematisk?

Du vil ikke vite min mening om influencere generelt… De forgriper seg på FOMO hos en gjennomsnittlig person.

CJ: Etter din mening, ville den daglige volatiliteten til kryptopriser påvirke mental helse, ettersom folk ser investeringene deres gå opp og ned så mye hver dag?

Ja, det fremmer en vanedannende syklus: opptatthet, følelser av tilbaketrekning, toleranse (må kjøpe mer for å føle samme spenningsnivå), jage (kjøpe mer for å hente inn tap). Det kan fullstendig konsumere noen mentalt slik at de neglisjerer mennesker og ansvar i livet sitt.

CJ: Forskning på kryptohandelsavhengighet er fortsatt begrenset, tror du behovet for dette sannsynligvis vil vokse i fremtiden?

De fleste av oss innen gamblingstudier inkluderer allerede kryptohandel i forskningsstudiene våre som en gamblingaktivitet. Jeg tror flere vil begynne å studere det hvis det fortsetter å være populært og ustabilt. Hvis det blir en stabil vare, vil den bli brukt til investering. Det ligner på forskjellen mellom å investere i langsiktige aksjer og handelsmarginer og opsjoner, en form for gambling.

CJ: Tror du at kryptovalutaindustrien bør gjøre mer for å fremme trygg investering og løse problemet med avhengighet?

Jeg synes de burde være bedre knyttet til ressurser for å hjelpe problemgamblere, men de vil selvfølgelig ikke at produktet deres skal bli sett på som gambling. Siden det er iboende risikabelt, er det ikke mye de kan gjøre med volatiliteten på dette tidspunktet, noe som vil gjøre det farlig for spenningssøkere og de som ønsker å bli rike på den enkle måten.

CJ: Konvensjonell gambling er begrenset i mange territorier til forbrukere over 18 år. Tror du det bør være en lignende regel innen kryptovaluta, for å beskytte yngre, mer påvirkelige sinn fra potensiell avhengighet?

Helt sikkert. Men jeg tror også det bør være tilfellet for risikoaksjer. Som du sikkert vet, er det noen grunnleggende krav du må oppfylle for å handle marginer og alternativer, men noen gamifiserte apper har kommet seg rundt det ved å la folk revidere svarene sine for å handle.

Å sette en aldersgrense for disse tingene kan beskytte noen yngre mennesker som har en tendens til å være mer impulsive. Men det ville ikke hjelpe den naive handelsmannen som håper å tjene penger raskt uten ekspertisen.

CJ: Hvis jeg kan presse deg på et ja eller nei svar, tror du at verden ville vært et lykkeligere sted uten gambling?

Gambling er en form for underholdning. For de fleste er det ikke noe problem. Det er bare et problem for noen få. Så jeg tror ikke det påvirker lykke for folk flest.

CJ: I likhet med spørsmålet ovenfor, ville verden vært et bedre sted uten investering i kryptovaluta?

Samme svar som forrige spørsmål.

CJ: Hvilke råd kan du gi folk som er interessert i handel med krypto, som kan være disponert for gambling-relaterte avhengigheter?

Hvis du investerer i krypto når den er nede og planlegger å holde den på mellomlang eller lang sikt, virker det som en god investeringsstrategi hvis du kan tolerere risikoen. Hvis du handler i markedet på daglig basis og kjøper og selger, gambler du og bør sannsynligvis ikke handle krypto.