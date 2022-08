Intervju med Dr Mark Griffithsom om kryptohandel-avhengighet

Disse spørsmål og svar er hele intervjuet med Dr Mark Griffiths. For vårt dypdykk i kryptovalutahandelsavhengighet, med bidrag fra hele panelet av eksperter, se denne artikkelen.

Nedenfor er et intervju med Dr. Mark Griffiths, Chartered Psychologist og Distinguished Professor of Behavioral Addiction ved Nottingham Trent University. Dette er hele utskriften av intervjuet vårt og sitater som ble publisert i vår hovedartikkel om emnet.

For et dypdykk i temaet avhengighet av handel med kryptovaluta, og dets koblinger til gambling, vennligst følg denne lenken. Når det gjelder Dr. Griffiths fullstendige intervju, se nedenfor.

CoinJournal (CJ): Tror du det er likheter mellom kryptohandelsavhengighet og spilleavhengighet? Hvis ja, kan du nevne de mest bemerkelsesverdige?

Gambling er definert som utgifter (penger eller noe av økonomisk verdi) som satses på en hendelse der utfallet er usikkert. Basert på denne definisjonen er kryptohandel en form for gambling.

Spilleformer der hendelsesfrekvensen er høy (dvs. når antallet ganger en person kan spille i en gitt tidsperiode er potensielt høy) som å spille spilleautomater, veddemål i spill eller kortspill er mer assosiert med problemgamling og spilleavhengighet enn aktiviteter der arrangementsfrekvensen er lav (f.eks. lottospill et par ganger i uken, tipping på fotball og andre spill der det bare er en eller to muligheter i uken for å finne ut resultatet av din gambling).

Kryptohandel har potensial til å være vanedannende basert på de strukturelle egenskapene til aktiviteten.

CJ: Etter din mening, hva er det som gjør en aktivitet som handel så vanedannende?

Vi vet (foreløpig) ikke i hvilken grad kryptohandel er vanedannende. Måten avhengighet utvikler seg på – enten det er kjemisk eller atferdsmessig – er kompleks. Vanedannende atferd utvikler seg vanligvis fra en kombinasjon av tre sett med samvirkende faktorer: (i) individuelle egenskaper, (ii) situasjonelle (dvs. miljømessige) egenskaper og (iii) strukturelle egenskaper.

Individuelle egenskaper inkluderer ting som en persons genetiske sammensetning, personlighetstrekk og holdninger.

Situasjonskarakteristikker inkluderer ting i miljøet som kan påvirke atferden. Når det gjelder gambling, vil dette inkludere faktorer som antall gamblingsteder i et område, markedsføring og reklame for gambling, og enkel tilgang til gambling som å kunne spille på smarttelefonen din.

Strukturelle egenskaper er de tingene som ligger i selve aktiviteten. Når det gjelder gambling, inkluderer dette egenskaper ved spillet som størrelsen på jackpotten, innsatsstørrelsen, sannsynligheten for å vinne og hendelsesfrekvens (dvs. antall ganger spillet kan spilles i en gitt tidsperiode) .

Når det gjelder spilleavhengighet, er det svært få som blir avhengige av å spille et to-ukentlig lotterispill (fordi det bare er to trekninger i uken og er en diskontinuerlig form for gambling), mens langt flere blir avhengige av spilleautomater fordi hvis en person har tid og penger, kan de spille igjen og igjen og igjen (og det er en kontinuerlig form for gambling).

For at kryptohandel skal bli en avhengighet må det være individuelle sårbarhetsfaktorer og en aktivitet som har strukturelle egenskaper som kan fremme overdreven handel (f.eks. høy begivenhetsfrekvens, potensielt store økonomiske belønninger, å være rimelig å handle osv.).

CJ: Hva er dine tanker om influencere som mot et gebyr fra gründerne promoterer obskure kryptovalutaer til sine følgere med lite kunnskap om hvordan det fungerer – tror du dette er problematisk?

Influencers (i omrisset av de forskjellige egenskapene som påvirker avhengighet ovenfor) er situasjonelle egenskaper som forklarer hvordan enkeltpersoner kan begynne å handle i utgangspunktet. I hovedsak er det mer sannsynlig at de er en del av anskaffelsesprosessen i stedet for utvikling og vedlikehold av avhengighet (litt som reklame og markedsføring).

CJ: Etter din mening, vil den daglige volatiliteten til kryptopriser påvirke mental helse, ettersom folk ser investeringene deres gå så mye opp og ned hver dag?

Avhengighet påvirker ganske klart mental helse. Alle rusavhengige har en tendens til å ha dårligere psykisk helse enn de uten avhengighet (selv om mange mennesker har dårlig psykisk helse og ikke er avhengige av noe). Volatilitet er en strukturell egenskap som finnes i mange gamblingaktiviteter, men både flyktige og ikke-flyktige spill kan være potensielt avhengighetsskapende, så (i og for seg) er flyktighet ikke nødvendigvis en nøkkelfunksjon som forklarer hvilke aktiviteter som blir vanedannende (som følgelig fører til psykiske problemer ).

Å se aksjekursene gå opp og ned vil helt klart påvirke individers humørstilstand, men den generelle mentale helsen vil sannsynligvis bli påvirket av en myriade av faktorer og ikke bare volatilitet.

CJ: Forskning på kryptohandelsavhengighet er fortsatt begrenset, tror du behovet for dette sannsynligvis vil vokse i fremtiden?

I et nøtteskall, ja. Det er allerede noen få studier på dette området som viser en sammenheng mellom problemgamling og kryptohandel. Imidlertid har den begrensede forskningen en tendens til å vise at de som kun driver med kryptohandel har mye mindre sannsynlighet for å være problemgamblere enn de som både spiller og driver med kryptohandel.

Det ser også ut til å være en høyere assosiasjon av problemgamling blant de som satser på sport og også driver med kryptohandel. Det vi ikke vet er om de som allerede er problemgamblere trekker mot kryptohandel som en annen aktivitet de kan spille på, eller om kryptohandel er en «gateway»-aktivitet til å prøve andre former for «tradisjonell» gambling (min gjetning er at det er førstnevnte snarere enn sistnevnte) fordi det ikke har vært noen longitudinelle studier og kun tverrsnittsstudier.

CJ: Tror du at kryptovalutaindustrien bør gjøre mer for å fremme trygg investering og løse problemet med avhengighet?

Enhver tjenesteleverandør som har et produkt som kan være potensielt problematisk og avhengighetsskapende har en omsorgsplikt overfor sitt klientell. Leverandører av handelstjenester bør ha retningslinjer og verktøy på plass slik at enkeltpersoner kan handle ansvarlig, noe som bidrar til å minimere skade, og som til slutt beskytter handelsmenn mot problematisk handel.

Dette er hva som skjer i gamblingindustrien mer generelt, og leverandører av handelstjenester må gi de samme nivåene av ansvarlighet og beskyttelse. Det er klart at enkeltpersoner må ha et visst ansvar for sine handlinger, men det betyr ikke at gamblingselskaper og handelsselskaper bør fritas fra sitt eget ansvar.

CJ: Konvensjonell gambling er begrenset i mange territorier til forbrukere over 18 år. Tror du det bør være en lignende regel innen kryptovaluta, for å beskytte yngre, mer påvirkelige sinn fra potensiell avhengighet?

Absolutt. Gambling er en aktivitet for voksne, og forskning har konsekvent vist at mindreårige er mer utsatt for problemspilling enn voksne. Det skal ikke være noen forskjell for kryptohandel, og bare voksne skal ha lov til å drive med kryptohandel.

CJ: Hvis jeg kan presse deg på et ja eller nei svar, tror du at verden ville vært et lykkeligere sted uten gambling?

Nei. Gambling er en hyggelig og ufarlig aktivitet for de fleste. Jeg liker å spille selv, så jeg ville være en hykler å si at andre ikke burde kunne gjøre det gitt jeg gjør det selv. Å forby eller forby gambling vil bare føre til ulovlig gambling som faktisk vil føre til flere problemer til slutt.

CJ: I likhet med spørsmålet ovenfor, ville verden vært et bedre sted uten investering i kryptovaluta?

Igjen, nei, av samme grunner ovenfor (selv om jeg aldri har drevet med kryptohandel selv).

CJ: Hvilke råd kan du gi folk som er interessert i handel med krypto, som kan være disponert for gambling-relaterte avhengigheter?

Som enhver forbruksaktivitet med potensial for avhengighetsskapende atferd, må enkeltpersoner ha all informasjon om den aktiviteten slik at de kan ta et informert valg om deltakelse i utgangspunktet. Enkeltpersoner trenger å vite alle potensielle risikoer.

Kryptohandel trenger sannsynligvis et bredere kompetansesett enn (for eksempel) å spille lotteri eller spille bingo. Potensielle handelsmenn må lære tilstrekkelig om aktiviteten før de bruker noen av sine egne penger.