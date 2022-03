I september ble El Salvador det første landet i verden som tok i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Et banebrytende øyeblikk for kryptoverdenen for øvrig, og oppmerksomheten ble deretter rettet mot hvem som skulle bli neste.

Forrige uke fikk vi svaret vårt. Ikke et land, men en by – Lugano, den italiensktalende byen i Sveits. Ja, vi hadde ikke forventet det heller.

En liten by med bare 62 000 innbyggere, men et raskt Google bildesøk vil fortelle deg at Lugano er fantastisk; byen ligger fantastisk til ved innsjøen med samme navn i Sveits. Nå har den en flott ny valuta for å matche den imponerende utsikten. Faktisk har den tre av dem. Lugano kunngjorde, via et partnerskap med Tether, at Tether, Bitcoin og LVGA (en CHF stablecoin lansert av byen) nå er "de facto" lovlig betalingsmiddel.

Dette betyr at innbyggerne kan betale sine skatter, parkeringsbøter, skolepenger, billetter til offentlige arrangementer og mer i krypto (jeg klarte også å bekrefte at du til og med kan betale kirkegårdsskatten din via blokkjeden, i tilfelle du lurte).

Plan B

Målet med prosjektet går imidlertid utover å bare akseptere krypto fra dag til dag. Målet er å etablere Lugano som blokkjede-huben i Europa. Byen ønsker å tiltrekke seg kryptotalenter, startups og investeringer fra hele verden.

Tether Chief Technology Officer Paolo Ardoino talte på lanseringsarrangementet, og bekreftet et fond på 100 millioner CHF (107 millioner dollar) for «start-ups som ønsker å flytte hit og ønsker å legge hovedkvarteret sitt her». Det vil også være "3 millioner CHF-investeringer i praktiske grasrotblokkjedeprosjekter", "et oppstartsknutepunkt for 25+ innovative bedrifter", et "rom for møter og workshops åpne for publikum" og "500+ studentstipend for utdanning i bitcoin og desentraliserte teknologier».

Det er absolutt et fristende salgsargument for enhver ung, entusiastisk kryptogründer. Og det er før du får et glimt av Luganosjøen…

Vakre Lake Lugano, via Paolo Ardoinos Twitter

Nytt marked

Mens El Salvadors kunngjøring kanskje hadde mer innvirkning på en makroskala, gitt Bitcoin ble tatt i bruk av et helt land, er Lugano-initiativet absolutt fascinerende. Det representerer kryptos første "offisielle" inntog i et førsteverdensmarked. Videre betyr inkluderingen av en stablecoin som Tether i regningen at det er et helt nytt lag her sammenlignet med det sentralamerikanske landet, som gikk all-in på Bitcoin alene. En stor del av kritikerne av El Salvadors trekk sentrerte seg om den voldsomme volatiliteten som Bitcoin kan være utsatt for, og skaden det kan forårsake for innbyggere. Tether (og LVGA) har en kobling til fiat, og derfor er ikke volatiliteten et problem.

Vi var naturligvis veldig nysgjerrige på hele prosessen og hadde noen spørsmål om tiltaket. Så vi klarte å intervjue mannen nærmest handlingen – selveste Tether CTO Paolo Ardoino.

CoinJournal: Vil det være mulig (eller kunne du noen gang ha forutsett) at en by eller et land tar i bruk en stabil mynt som Tether som lovlig betalingsmiddel alene, eller vil det alltid være i forbindelse med Bitcoin?

Paolo Ardoino: Det vil være mer samarbeid enn konkurranse mellom Bitcoin og stablecoins. Stablecoins, som Tether, la grunnlaget for CBDCs.

Privat utstedte stablecoins vil fortsette å vokse, og etter hvert vil mange regjeringer innse at stablecoins har klare fordeler fremfor standard bankprotokoller.

For øyeblikket er hele banksystemet avhengig av utdaterte teknologier, så stablecoins har vært en måte å modernisere det på med noen få raske trinn.

Jeg forventer at om 10 år vil teknologilaget som brukes av banker fases ut og erstattes med mer avanserte skinner.

CJ: Hvor mange (eller hvor mange prosent) av transaksjonene forventer du vil bli utført via krypto i Lugano, i stedet for sveitsiske franc?

PA: Byen Lugano har som mål å bli et blokkjedesenter for fortreffelighet og et globalt knutepunkt for europeiske blokkjedeinitiativer. Vi håper å se minst én av fem transaksjoner utført via krypto etter hvert som skalering og implementering skjer.

Den nåværende planen er å evaluere flyten av Bitcoin-bruk, evaluere statskassen vår og ta en informert beslutning knyttet til markedet etter hvert som implementeringen finner sted.

CJ: Sveits' levekostnader er notorisk høye. Tror du dette vil påvirke Plan Bs ambisjoner om å tiltrekke næringsliv og gründere til byen?

Nei. Tether gir et betydelig bidrag til et mer tilkoblet økosystem ved å introdusere digitale valutafordeler, som umiddelbare globale transaksjoner, til tradisjonell valuta og inkorporere tradisjonelle valutafordeler som prisstabilitet til digital valuta. Som sådan fremmer Tethers partnerskap med Lugano sitt oppdrag om å tilby den sikreste, raskeste og laveste måten å handle med penger på, og åpner døren for bedrifter og gründere.

CJ: Du nevner et stort mål med denne prosessen er å gi økonomisk frihet til alle innbyggere i Lugano. Tror du en desentralisert stablecoin kan være bedre posisjonert for å gjøre dette? Eller tror du, gitt det faktum at det fortsatt er knyttet til fiat, at stablecoins ikke kan legge til rette for dette, og at en by også må ta i bruk Bitcoin?

PA: Generelt er stablecoins mindre volatile enn andre former for blokkjeder fordi de er representert av anleggsmidler. De er bygget for å tåle flyktigheten i det nåværende markedet. Ettersom adopsjonen blir bredere og vi ser mer praktisk bruk av bitcoin, anslår vi at blockchain og krypto vil gå inn i en periode med stabilitet og normalitet.

CJ: Søkte Lugano forsikringer om hvorvidt Tether var 100 % støttet, eller var de fornøyde med det Tether allerede har offentliggjort offentlig om saken?

PA: Tether og byen Lugano satte seg ned og diskuterte åpenlyst misoppfatningene om selskapet. Tether har offentlig uttalt at de har pågående samtaler med regulatorer og rettshåndhevelse og har gjort en tapper innsats for å etterkomme alle forespørsler om åpenhet.

Tether er fortsatt ledende når det gjelder åpenhet og for å få informasjon til samfunnet og dets interessenter, og viser full støtte, og den ønsker å bevare den posisjonen. Tether er ikke bare å holde tritt med reguleringsendringer og forsikringer, men hjelper rettshåndhevelse og regulatorer globalt med å forme dem.

Tether er forpliktet til å være en positiv kraft i dette rommet, og dets handlinger taler til det.

CJ: Er du i samtaler om å samarbeide med andre byer/land, eller ser du for deg at andre steder følger Luganos ledelse?

PA: Som vi gjorde med Lugano, er vi ivrige etter å samarbeide med alle kommuner og land i Europa; vi vil være beæret over å realisere vår visjon og fremtiden for finans på andre områder.

CJ: På Plan B-konferansen refererte du kraften for godt som krypto kan gjøre, i forhold til kryptodonasjonene akseptert av Ukraina. Men er du bekymret for at krypto også kan ha en motsatt effekt, ved at det kan brukes til å omgå økonomiske sanksjoner (som sanksjonene som rettes mot Russland)?

PA: I disse usikre tider har vi sett en økning i nytten av bitcoin og andre kryptovalutaer. For det første blir de brukt til å samle inn midler til legitime sivile organisasjoner som hjelper mennesker som er fordrevet eller i fare. Det er det fine med denne teknologien: den grenseløse og sensursikre naturen til bitcoin gjør at den kan fungere som en trygg havn i turbulente tider.

Når det er sagt, gjennomfører Tether hele tiden markedsovervåking for å sikre at vår virksomhet ikke er i strid med internasjonale sanksjoner. Dette er en del av Tethers strenge overholdelsesprogram.

Tether samarbeider regelmessig med globale regulatorer og forespørsler fra rettshåndhevelse og vil etterkomme sanksjoner, der det er aktuelt, på eiendeler i henhold til relevant lov. Vi lover å fortsette å utforske hvordan Tether, som en plattform, kan sette prosedyrer på plass for å beskytte alle Tether-brukere og det bredere fellesskapet.