» Hvis de kan overføre gjelden til fremtidige velgere, så kan de vinne stemmene til nåværende velgere. Så insentivet til regjeringen er å skape inflasjon fordi det senker lånekostnadene.»

«Du må beskytte deg selv i dette inflasjonsmiljøet. Men hvis du allerede er superrik og du allerede eier alle disse eiendelene, vinner du som standard».

«I 2020 rapporterte Forbes at økningen i rikdom for Forbes (rikeste) 400 økte mer i 2020 enn noe år siden de begynte å registrere. Grunnen til at den økte mest er fordi de trykket penger.»

«Hva er insentivet for en politiker? Insentivet for en politiker er å få makt og holde seg ved makten … hvordan skal de prøve å få stemmer? Ved å bruke en hel haug med penger uten å ta penger fra skattebetalerne … sender de regningen videre.

Dette var en morsom en.

Det finnes større ting i verden enn kryptovaluta; viktigere saker. Michael Kong, administrerende direktør i Fantom, forstår det. Det er også det kryptovaluta prøver å løse, selv om vi ikke er der ennå – noe han erkjente og vi diskuterte lenge, for å vurdere om det er rimelig å sammenligne med internettveksten eller andre referanser du ofte kommer over.

Personlig er jeg pessimistisk angående tilstanden i økonomien akkurat nå. Levekostnadskrisen har rammet vanlige mennesker hardt. Hus blir stadig mer uoverkommelige – noe av grunnen til at jeg forlot hjemlandet Irland og flyttet til Colombia. Politikere har gått fra å kalle inflasjonen «forbigående» til å skylde på Putins krig, før den forrige måned gikk over til «det er et problem, men det har nådd toppen og vil være under kontroll innen utgangen av 2022».

Michael er administrerende direktør i Fantom, som er en av de største kryptovalutaene som finnes. Episoden fant sted bare et par timer etter at KPI-avlesningen for juni avslørte at inflasjonen igjen hadde økt til 9,1 %. Michael er en dyp tenker og har mange fascinerende synspunkter på hvor han spår prisene på finansielle eiendeler fremover, hvorfor økonomien er i trøbbel, det politiske miljøet og ulikhetsgapet.

Vi diskuterte også Fantom (selvsagt!). Vi fordypet oss i hva som skiller den fra rivaliserende kryptovalutaer når det gjelder valideringsmekanismen, og han var forfriskende ærlig om avveiningene som ble gjort ved å prioritere attraktive funksjoner som lave gebyrer og høye transaksjonshastigheter. I sannhet var podcasten i to seksjoner: Fantom / Blockchain-teknisk og Makro / Dagens samfunn og økonomi, som jeg har tidsstemplet i beskrivelsen nedenfor.

Konkurrenter

Jeg tror kryptovaluta ofte lider av tribalisme, et argumenterende og konkurransedyktig landskap der investorer noen ganger hopper på hverandre for å like visse mynter og ikke like andre. Jeg likte virkelig at Michael erklærte at Fantom «står på skuldrene til Ethereum-gigantene», stor nok til å gi kreditt til en rivaliserende mynt for å ha lagt mye av grunnlaget i bransjen.

Selvfølgelig mener han Fantom har forbedret visse aspekter av teknologien deres, som vi diskuterte i dybden, men det var hyggelig å høre en objektiv og velbalansert mening fra ham.

Makro

Min favoritt del var da Michael viste hvor i kontakt han var med den økonomiske virkeligheten som så mange står overfor. Han beklaget det faktum at pengetrykkerne tok penger fra de fattige og la dem i hendene på de rike i så stor grad under COVID, og det faktum at lønnsslipp-til-lønnsslipp-arbeiderne betaler prisen.

«Dette fører til en massiv formueoverføring fra de fattige til de rike. Dette er en av grunnene til at jeg begynte å gå inn i krypto… Jeg kan ikke endre det politiske systemet; Jeg er en enslig velger av 20 millioner i Australia. Men det jeg kan gjøre er å ha innflytelse over mitt eget liv, og kontrollere hva jeg kan kontrollere» – Michael Kong

Vi snakket om hva man kan gjøre for å beskytte seg selv ettersom verdien av fiat-valuta fortsetter å erodere, prisene på varer stiger og det generelt blir mer utfordrende å leve. Og hvorfor, dessverre, det hele er til fordel for de rike.

» Du må beskytte deg selv i dette inflasjonsmiljøet. Men hvis du allerede er superrik og du allerede eier alle disse eiendelene, vinner du som standard. Det er derfor Forbes i 2020 rapporterte at økningen i formue for Forbes 400 (rikeste) økte mer i 2020 enn på noe år siden de begynte å registrere. Grunnen til at formuene økte mest er fordi de trykket penger».

For meg er det økningen i ulikhetsgapet som er den mest opprivende delen av alt dette. Vi så dette skje under COVID da de som var heldige nok til å kunne jobbe hjemmefra (inkludert meg selv, for ordens skyld) var relativt immuniserte (unnskyld ordspillet) fra det økonomiske blodbadet som nedstengninger forårsaket.

På den annen side ble de som jobbet i personlige jobber som barpersonale, detaljhandel, artister og så mange flere nådeløst rammet. De som levde fra lønnsslipp-til-lønnsslipp hadde plutselig ikke lønnsslipp, mens de hjemme bare måtte ta på seg en joggebukse og sørge for at sengen deres ikke var for rotete i bakgrunnen av Zoom-samtalen.

Regjeringens svar overførte i hovedsak rikdom fra de fattige til de rike. Enorme stimuleringspakker har nå utløst denne fullblåste inflasjonskrisen, og ytterligere forverret vanskelighetene de samme lønnsslipp-til-lønnsslipp-arbeiderne hadde under selve pandemien.

Michael Kong forstår alt dette. Han er en administrerende direktør og åpenbart svært intelligent, men han forstår hvordan verden fungerer. Han prøver også å gjøre en forskjell. Hvis du lytter til en CoinJournal-podcast, synes jeg det burde være denne – å dekke viktige saker med en intelligent og ærlig gjest var veldig hyggelig, lærerikt og tankevekkende. Tidsstempler er gitt i Spotify-beskrivelsen hvis du foretrekker å lytte til visse deler om Fantom / krypto / inflasjon / politikk / fremtiden etc.

God fredag.

Link til podcast her. YouTube følger snart.