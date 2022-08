Noen ganger glemmer folk at DeFi egentlig først kom i gang i 2020. Derfor går den begynnende sektoren nå inn i den første bjørnesyklusen i sitt unge liv.

Til tross for dette fortsetter innovasjonen. En slik sektor er derivater, noe jeg synes er spesielt interessant. Mens tokeniserte aksjer og andre konvensjonelle trad-fi-investeringsmekanismer har fått mer og mer trekkraft, er det uunngåelig at nettet blir kastet bredere for å inkludere noen av de mer komplekse strategiene.

ZKX er en derivathandelsplattform bygget på StarkNet, som nylig kunngjorde at den har samlet inn 4,5 millioner dollar i såkornfinansiering. Blant investorene – selvfølgelig – er Alameda Research, et Sam Bankman-Fried ledet selskap som ser ut til å være i hver kryptooverskrift i disse dager. Crypto.com er en annen bemerkelsesverdig investor.

Jeg var nysgjerrig på å vite mer. Nedenfor vil du se spørsmål og svar med grunnlegger av ZKX, Eduard Jubany.

CoinJournal (CJ): Hvordan vil du beskrive ZKX og StarkWare, for de som kanskje ikke vet så mye om de?

Eduard Jubany (EJ): ZKX er en tillatelsesfri protokoll for derivater bygget på StarkNet, med en desentralisert ordrebok og en unik måte å tilby komplekse finansielle instrumenter som swapper. Protokollen er drevet av en DAO og vil gi en bedre handelsopplevelse med gamified leaderboards og unik flytende styring. Med den fremtredende posisjonen blant StarkNet-økosystemet, er vårt oppdrag å demokratisere tilgangen til global avkastning gjennom tilbud til hvem som helst, hvor som helst.

Vi valgte å bygge på toppen av StarkNet fordi det ga oss tilgang til et miljø der vi kunne utføre oppgaver som ikke var gjennomførbare i andre web3-innstillinger og fordi det koblet oss til et kuratert utviklerfellesskap innenfor Starkware-økosystemet

CJ : Jeg ser at du tidligere har jobbet for SOSV, en VC med $1B+ i AUM, blant andre roller. Hvordan ble du involvert i kryptovaluta (og ZKX)?

EJ: Det er en interessant historie. Jeg jobbet for venturekapitalfond i Asia og USA. Mens vi jobbet hos SOSV med Naman, oppdaget vi en enorm mulighet for å betjene brukere i fremvoksende markeder som Indonesia og India. Vi innså de mange begrensningene folk sto overfor når de forsøkte å få tilgang til økonomiske muligheter.

Som et resultat ble ideen om ZKX født for å hjelpe folk i fremvoksende markeder med å få tilgang til muligheter som tidligere var utilgjengelige for dem. Vi ønsket å gå inn på markedet og fant ut hvordan GameStop-sagaen skjedde. Men virkeligheten viste seg å være litt mer komplisert. Selv å kjøpe en andel av GameStop var veldig komplekst, og det var vanskelig for oss å kjøpe og delta i denne avkastningsmuligheten. Og det var da vi tenkte, hva med den gjennomsnittlige brukeren som sitter i disse markedene hvis det er komplisert for oss?

ZKX ble skapt ut fra ideen om at alle skulle ha tilgang til investeringsmuligheter, og skape like konkurransevilkår for mennesker fra forskjellige land og bakgrunn.

Vi bestemte oss til slutt for å fokusere på ZK-Rollup-teknologi fordi vi trodde det ville være den mest skalerbare måten å nå disse fremvoksende markedsbrukerne på.

CJ : Mange prosjekter gikk under i det siste bjørnemarkedet. Tror du det kommer til å være likt denne gangen, og hvordan er ZKX pposisjonert for å unngå denne skjebnen?

EJ: Sammenlignet med årets første kvartal har det vært en nedgang. Tradisjonelt har krypto- og tradisjonelle markeder alltid vært omvendt korrelert. Den ene går ned, mens den andre stiger. Men dessverre merkes virkningene av Lunas kollaps fortsatt, sammen med en bredere nedgang i økonomien.

ZKX og teamet som bygger den har allerede eksistert gjennom noen få sykluser, og vi kan planlegge deretter. I tillegg handler markedsbevegelser om pris, ikke verdi. Det gjenspeiler ikke verdien av det som bygges i rommet og innovasjonen som skjer bak kulissene.

Vi tror at egenskapene vi bygger på ZKX er et viktig puslespill for å drive demokratiseringen av globale markeder. Selv om det er mindre handelsaktivitet over hele området, er det vi som bygger fremtidssikkert.

Rådet til alle i bjørnemarkedet er å bygge og forberede en rullebane på lang sikt og til slutt vokse under oksemarkedet.

CJ : Jeg legger merke til at en av investorene er Alameda Research, som nylig har vært aktiv som en krypto-utlåner, hvis du kan si det. Var du glad for å få Alameda om bord, og angår den økte risikoen de har tatt den siste tiden deg?

EJ: Alameda og våre andre partnere har aktivt fremmet og bygget Web3-økosystemet i årevis. De er på et oppdrag for å drive hele industrien fremover og bygge bedre infrastruktur og bevissthet.

Nedturen er global og drevet av makroøkonomiske forhold, med Federal Reserve som strammer inn renten og driver ned-risiko på tvers av aktivaklasser. De fleste av disse firmaene har hatt solide inntekter og finanser i årevis, men står nå overfor lån og investeringer som kan ha blitt dårligere. Dette vil bare styrke økosystemet på sikt ved å rydde opp i de dårlige eplene og fokusere på de sterkeste aktørene.

Desentraliserte plattformer i DeFi har holdt seg sterke og operative uten store problemer gjennom nedturen, mens sentraliserte børser og leverandører har sviktet, noe som beviser saken for desentralisert finans og infrastruktur.

CJ : Frykter du regulering midt i kryptoderivatområdet?

EJ: Krypto-derivater lar detaljhandel og institusjoner beskytte seg mot enhver nedsidebevegelse i prisene. Som sådan er dette sunne instrumenter å ha i økosystemet. Hendelsene de siste månedene beviser at desentralisert protokoll kan tåle vanskelige forhold mens sentraliserte enheter ikke gjør det. Protokoller som Aave eller Compound har holdt seg sterke mens andre sentraliserte enheter gikk til grunne. Siden reglene og ledelsen er hardkodet til smarte kontrakter som ligger i blokkjeden, håper vi at dette vil gi regulatorer en bedre forståelse av hvordan desentraliserte protokoller kan være rettferdige og sikre for brukere.

CJ : Området med desentralisert derivathandel har vist enorm vekst de siste par årene. Hvilke fordeler tror du dette har fremfor det sentraliserte ekvivalentet, og tror du det kan ta betydelige markedsandeler?

EJ: Hovedbarrieren for adopsjon er brukeropplevelsen. Per i dag krever de fleste desentraliserte protokoller en kryptolommebok for å koble til og samhandle. Med bruken av kontoabstraksjon og zk-rollups som Starkware, innser vi potensialet i å tilby enkle onboarding-opplevelser, som en e-postpåloggingslegitimasjon, for hverdagsbrukere, og unngår fallgruvene og kompleksiteten til DeFi-opplevelsen som vi har kjent så langt.