IOTA (MIOTA) er 61 % ned fra årets rekorder – bør du kjøpe?

IOTA (MIOTA ) har de siste ukene forblitt en av sliterne i kryptomarkedet. Mynten er faktisk 61 % lavere enn sine rekorder i år. Den samlede markedsverdien er også fallende. På tidspunktet for publisering av dette innlegget ble IOTA (MOITA) handlet til $1,04, et fall på nesten 5,4% intradag og på et av de laveste nivåene vi har sett siden oktober. Så, er det på tide å kjøpe på bunn? Her er noen fakta først:

IOTA (MIOTA) har svingt mellom $1,17 og $1,66 de siste dagene, noe som tyder på en viss konsolidering

Til tross for dette peker viktige EMA-er mot en bearish justering på kort sikt.

Det siktes mot en nøkkelmotstand på $0,85, men alt dette kan endre seg hvis IOTA (MIOTA) bryter over $1,2

Datakilde: Tradingview.com

IOTA (MIOTA) – prisutvikling og analyse

Basert på det vi har sett så langt, er det trygt å konkludere med at den generelle følelsen rundt IOTA (MIOTA) i beste fall er bearish. Akkurat nå er den to måneder lange motstanden oppover rundt $1,18. Ethvert oppsideutbrudd må overvinne denne motstanden. Mynten har også sett ville svingninger i prisene.

For eksempel. etter å ha nådd et to-måneders høydepunkt på $1,66 i slutten av november, falt IOTA (MIOTA) nesten umiddelbart, og tapte nesten 38 % på mindre enn 3 uker. Selv om mye av dette kan tilskrives det bredere salget i krypto, er det fortsatt mye nedadgående press på denne mynten

Er dette riktig tidspunkt å kjøpe seg inn i IOTA (MIOTA)?

Vel, ikke akkurat nå. I tilfelle du tenker på å holde IOTA (MIOTA) for kortsiktige spekulative handler, så kan det fungere siden vi forventer mye volatilitet rundt mynten før året er ute. Men med den nedadgående trenden er det fortsatt mye nedsiderisiko i å handle OTA (MIOTA) på lang sikt nå.