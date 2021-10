Prisøkningen kommer som følge av økt press fra kjøpersiden gjennom helgen og mandag morgen, og kjøpere klarte å bryte gjennom kritisk motstandsnivå og nådde priser vi sist så tidlig i september

IOTA har hatt en kraftig prisøkning opp til sitt høyeste nivå mandag morgen, hvor den nærmet seg taket nær $1,68. I løpet av de siste 24 timene har IOTAs pris økt med 3.3%, og hele 23% i løpet av den siste uken.

Prisøkningen for IOTA følger også positive tekniske utsikter publisert av flere finansielle institusjoner i kjølvannet av at altcoins har klart å hente seg inn igjen på tvers av hele kryptomarkedet.

I forrige uke pekte Bank of America ut 15 altcoins analytikerne mener har potensiale til å fortsette stigningen som følge av økt interesse fra investorer. I tillegg til IOTA trakk banken frem Tezos (XTZ), EOS (EOS), Stellar (XLM), Tron (TRX) og Monero (XMR) blant andre kryptoprosjekter som også ser ut til å kunne følge den samme vekstsyklusen som Ethereum (ETH).

Prisutsikter for IOTA

MIOTA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

I den daglige prisgrafen ovenfor ser vi at IOTAs pris begynte å øke etter at det oppsto et morningstar-mønster som vist av tre candlesticks markert med en sirkel. Mønsteret støtter en bullish utvikling, som samsvarer med et breakout for MIOTA(USD) til høyder nær $1.68.

Den lange skyggen av den nåværende candlesticken viser økt gevinstrealisering, noe som potensielt kan utløse en synkende trend for MIOTA/USD. Dersom dette skjer kan bears kunne teste nivåene ved $1,40 og 100 SMA-et ved $1,10.

I skrivende stund går IOTA for rundt $1,49, men holder seg over både 50 og 100 SMA-ene. De tekniske utsiktene tyder også i stor grad på en ny oppgang, da den daglige RSI-indikatoren har kommet seg over 50. Indikatoren har fortsatt ikke truffet overkjøpte vilkår, noe som tyder på at kjøpere vil forbli i kontroll dersom prisen følger den samme trenden som det generelle kryptomarkedet.

Dersom IOTAs pris klatrer enda høyere kan en vellykket stigning over $1,66 bidra til at IOTA kan sikte seg inn på området mellom $1,88 og $2.