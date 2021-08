MIOTA-tokenen har tapt mot både USD og Bitcoin i det selgere fortsetter å øke presset nedover

Prisen på IOTA har hatt kraftige svingninger i løpet av de siste 24 timene, og prisen har variert fra $0,97 til $1,13 ifølge kryptomarkedsaggregator CoinGecko. Kryptovalutaen, som ligger på 48. plass på listen over kryptovalutaer rangert etter markedsverdi, går for rundt $1,02 i skrivende stund, med et daglig tradingvolum på over $90 millioner og en markedsverdi på $2,8 milliarder.

I følge data fra CoinGecko har IOTAs pris sunket med 6,8% mot den amerikanske dollaren, og 5,4% mot Bitcoin i løpet av de siste 24 timene. Selv om bulls kjemper for å holde prisen over $1 etter dagens fall kan dette bli en utfordring, da de nåværende prisutsiktene tilsier at vi kan se et nytt fall helt ned til nivåene fra 4. august på $0,82.

Slik ser MIOTA/USD ut på den daglige prisgrafen og 4-timersgrafen:

IOTAs tekniske prisutsikter

MIOTA/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

På 4-timersgrafen ligger MIOTA/USD under 50 MA-et, men det ser ut til at prisen kan få et nytt forsøk etter å ha gjort et hopp fra en eldre, horisontal støttelinje. Det er likevel mer sannsynlig at det går motsatt vei, da RSI-en er på vei under 50, og en bearish crossover for MACD-en tilsier at det er selgere som har overtaket.

Den daglige grafen viser at prisen på IOTA holder seg over en bullish trendlinje som ble formet etter at prisen kom seg etter det lave nivået på $0,56 fra 20. juli. Den stigende trenden førte til at bulls klarte å bryte gjennom flere viktige motstandssoner, den første ved 50 MA-linjen. Prisen har også kommet seg forbi 100 MA-et før bulls møtte motstand nær 200 MA-et.

MIOTA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Motstanden ved 200 MA-et førte blant annet til et to-dagers fall tilbake under 100 MA-et, og forsøkene for å holde seg flytende ble stanset av økt gevinstrealisering over hele markedet. Prisutsiktene tilsier at ytterligere press nedover kan føre til at IOTA/USD til slutt blir dyttet under trendlinjen. Dette scenarioet kan føre til at 50% Fibonacci retracement-nivået fra $1,24 blir testet på nytt, noe som kan gi et fall helt ned til $0,90.

Derfra kommer sannsynligvis bulls til å forsøke å presse prisen opp på nytt, men dersom dette mislykkes vil man finne nye støttenivåer ved 50 MA-et ($0,85) og 61,8% Fib-nivået ($0,82).