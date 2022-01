IoTeX (IOTX) mister dampen etter to-dagers rally

Etter å ha oppnådd noen anstendige gevinster de siste 2 dagene, ser det ut til at IoTeX (IOTX) mister fart. Tokenet reverserte noen av gevinstene som ble oppnådd under dette kortvarige rallyet. Ser vi på indikatorer, kan det til og med stupe ytterligere, og nå nye bunnpunkter. Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles IoTeX (IOTX) for $0,07453, ned rundt 2% i løpet av dagen.

Tokenet handles også 30 % lavere sammenlignet med prisene de siste 7 dagene.

Det siste to-dagers rallyet ser ut til å være en falsk start med IoTeX (IOTX) som nå forventes å stupe enda lenger.

Datakilde: Tradingview.com

IoTeX (IOTX) – Prisprediksjon og analyse

IoTeX (IOTX) har stort sett vært i et bjørnemarked. Selv med rallyet i starten av uken, har vi alltid visst at den nedadgående trenden var sterkt gjeldende. Ikke desto mindre kunngjorde prosjektet en lansering av MachineFi Portal, en ny teknologi som hjelper til med å integrere tingenes internett i blokkjede-økosystemet.

Men det ser ut til at nyheten ikke var spennende nok for investorer. Mens vi snakker, har IoTeX (IOTX) forsøkt å teste sin øvre trendlinje på nytt, men har ikke klart å holde gevinster på noen vedvarende måte. Ettersom kryptomarkedet ser en viss bedring i sentimentet, kan det fortsatt være noe oppadgående momentum. Men vi forventer at IoTeX (IOTX) først og fremst stuper videre før den finner nok støtte for et anstendig okseløp.

Bør du kjøpe IoTeX (IOTX)

IoTeX (IOTX) er et veldig interessant prosjekt. Den har gjort mye for å legge til flere funksjoner i økosystemet, og som sådan, for investorer som ser inn i fremtiden, er dette et flott prosjekt å legge til porteføljen din. Det faktum at det akkurat nå handles til nye lavere nivåer gir deg en perfekt sjanse til å komme inn og ri på den oppadgående bølgen i nær fremtid.