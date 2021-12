Iranske kryptogruvefarmer beordres til å legge ned driften

Den iranske regjeringen er bekymret for at enkelte regioner i landet kan lide av strømbrudd når energibehovet blir høyt i vintermånedene

Iranske myndigheter har nok en gang instruert autoriserte gruveselskaper for kryptovaluta om å avbryte gruvedriften i landet, ifølge en rapport fra den islamske republikken Iran Broadcasting. Energibehovet øker betydelig i de kalde månedene, og regjeringen hevder at å kutte ned på energiforbruket er den beste måten å unngå underskudd.

Irans kraftproduksjons-, distribusjons- og overføringsselskap Tavanir frykter at gruvedriften, hvis den ikke stoppes, vil føre til strømbrudd i vintersesongen. Selskapet har også iverksatt andre tiltak utenfor kryptogruvedrift.

"Energidepartementet har iverksatt tiltak siden forrige måned for å redusere bruken av flytende brensel i kraftverk, inkludert å kutte strømforsyningen til lisensierte kryptofarmer, slå av lyktestolper i mindre risikofylte områder og strengt tilsyn med forbruk," sa Mostafa Rajabi Mashhadi, Tavanirs administrerende direktør og styreleder.

Tiltakene er tilsvarende de som ble gjort i sommer

Dette er ikke første gang lokale energimyndigheter tyr til dette tiltaket. I mai beordret tjenestemenn i Teheran gruvefarmer i regionen til å stanse driften på grunn av lignende bekymringer – utilstrekkelig forsyning og høy etterspørsel etter elektrisitet. De lisensierte fikk gjenoppta sin virksomhet i september da myndighetene mente at strømnettet var stabilt på grunn av redusert energiforbruk.

Nettselskapet håper at det vil spare energi for de kommende månedene preget av lave temperaturer. Mashhadi gjentok at det var avgjørende å redusere energiforbruket og appellerte til lokalbefolkningen om å kutte ned på gass- og elektrisk bruk. Tiltakene vil potensielt komme landet til gode da estimater viser at de vil redusere energiforbruket med over 40 %.

Ulovlige kryptogruvearbeidere er en trussel

Iran bidrar med 4,5 % til 7 % av verdens Bitcoin-hash-rate, noe som gjør landet til en av de største kryptogruve-nasjonene. Den forrige suspensjonen av gruvedrift mellom mai og september ble møtt med negative tilbakemeldinger fra kryptogruvesamfunnet. Uenigheten var at autoriserte gruvearbeidere bruker omtrent 300 MW – 10 ganger mindre enn forbruket (3000 MW) til ulovlige gruvearbeidere

Krigen som føres mot ulovlige kryptogruvearbeidere av den iranske regjeringen er langt fra over siden lokale myndigheter fortsatt jakter og stenger ned disse ulovlige operasjonene. I slutten av forrige måned bekreftet myndighetene at de hadde konfiskert mer enn 220.000 enheter knyttet til utvinning. Nesten 6000 ulovlige kryptofarmer i landet ble også nedlagt, og operatørene deres ble deretter siktet.