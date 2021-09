USAs største finanstilsyn har gått til sivilt søksmål mot BitConnect-grunnleggeren som angivelig skal ha hatt en rolle i en kryptorelatert svindelsak for $2 milliarder

US Securities and Exchange Commision (SEC) har siktet BitConnects grunnlegger Satish Kumbhani, hvis oppholdssted fortsatt er ukjent. Kumbhani skal angivelig ha vært involvert i en svindelsak hvor selskapet har solgt falske verdipapirer som førte til at de tjente $2 milliarder. Den tiltalte solgte uregistrerte verdipapirer knyttet til selskapets lånetjeneste i 2017, ifølge dokumenter som ble lagt frem i New Yorks føderale domstol.

Lara Shalov Mehraban fra SECs regionale kontorer i New York fortalte, «Vi mener at de tiltalte har stjålet milliarder av dollar fra privatpersoner verden rundt ved å utnytte deres interesse for digitale verdier.»

Den indiske statsborgeren har med viten og vilje brutt reguleringene som skal beskytte investorer, ifølge SEC. Saken mot plattformens direktører og et tredjepartsselskap, Future Money, har vært langvarig. Totalt fem personer som har vært involvert i svindelen ved å lage misledende brukerattester på YouTube ble saksøkt i slutten av mai.

De nyeste utviklingene kommer tre år etter at kryptobørsen og låneplattformen stanset all drift i januar 2018, etter å ha mottatt flere advarsler fra ulike amerikanske myndighetsorgan. Kryptobørsen har også blitt utsatt for flere DoS-angrep.

De føderale tilsynsmyndighetene har til hensikt å inndra de ulovlig inntjente midlene fra svindelen hvor investorer ble lovet store gevinster. Selskapets ledere forsikret investorer om at plattformens handelsrobot kunne gi så mye som 40% i gevinst hver måned. Investorene ble også lovet årlige gevinster på 3700% som følge av investeringene sine.

Selskapets tidligere direktør og promotør Glenn Arcaro har allerede blitt tiltalt for svindel og sa seg skyldig i går. Arcaro og hans selskap Future Money tjente omtrent $24 millioner på å henvise nye kunder til svindelplattformen. Han har blitt beordret til å refundere totalt $24 millioner til investorer på den nå nedlagte kryptoplattformen.

Kumbhani, på sin side, var den amerikanske promotøren for kryptoplattformen da den fortsatt var i drift. SEC anklager Kumbhani og andre parter for å ha brukt investorenes midler til personlig bruk. Pressemeldingen fra SEC oppgir også at svindelen var et koordinert svindelopplegg som også involverte andre promotører som jobbet fra andre steder i verden.