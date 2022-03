På mandag beordret Japans Financial Services Agency (FSA) sammen med finansdepartementet kryptobørser å stoppe behandlingen av transaksjoner som involverer sanksjonerte eiendeler, enkeltpersoner eller enheter i sanksjoner mot Russland og Hviterussland etter at Russland invaderte Ukraina.

Denne ordren trådte i kraft etter at Group of Seven (G7) nasjonene (Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA) bemerket at russerne hadde begynt å bruke digitale eiendeler. De uttalte at de vil være veldig strenge med de illegale russiske aktørene som prøver å bruke deres digitale eiendeler til å overføre og øke rikdommen deres.

Russlands bruk av kryptovalutaer for å omgå sanksjoner har blitt et økende problem for G7-landene, Tyskland, Canada, Storbritannia, Japan, Frankrike, USA og Italia.

Fredag ba det amerikanske finansdepartementet alle kryptobedriftene i USA om å følge de nye retningslinjene som forbød dem å gjøre transaksjoner med sanksjonerte enheter og enkeltpersoner.

Lovbrytere

For å gjøre de nye reglene effektive og strengt overholdt, ga FSA og Finansdepartementet en felles kunngjøring der de presenterte de nye trinnene som vil bli fulgt for å forhindre pengeoverføring ved bruk av kryptoaktiva som bryter med straff.

Japan har vært trege med å vedta regler og forskrifter knyttet til private digitale valutaer, men G7- og G20-landene oppfordret til flere reguleringer av Stablecoins.

Japans FSA sa at enhver uautorisert overføring til sanksjonsrelaterte mål via kryptoaktiva vil bli betegnet som en straffbar handling og vil føre til 3 års fengsel eller en kausjon på 1 million yen ($8 487,52). Per 4. mars var 31 kryptobørser i drift i Japan.

I alle disse diskusjonene har imidlertid Den europeiske union (EU) opptrådt som gjest med representasjon av EU-kommisjonen og Det europeiske råd.