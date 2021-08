En rekke profilerte hackerangrep har ført til at regulatoriske myndigheter i Japan ber kryptobørsene om å implementere strenge tiltak for å forhindre kriminell aktivitet og for å beskytte brukerne

Finansmyndighetene i Japan (FSA) ønsker strengere reguleringer for kryptomarkedet, ifølge lokale nyhetskilder.

FSA har visstnok satt i gang en omfattende gjennomgang av temaet for gi bedre beskyttelse til japanske investorer.

Som de lokale nyhetskildene påpekte har FSA etablert grupper bestående av eksperter som skal utarbeide en tilsynsordning for landets markeder for kryptovaluta og desentralisert finans (DeFi).

I tillegg ønsker de japanske regulatoriske myndighetene en viss kontroll over landets CBDC-prosjekt, sentralbankens digitale valuta, i det man ser en signifikant utvikling på tvers av hele kryptomarkedet. Bekymringer over at børsene ikke har implementert gode nok tiltak for å motvirke prismanipulasjon og hvitvasking er også medvirkende årsaker til myndighetenes økte fokus.

Ifølge rapporten forventer FSA at de nye retningslinjene trer i kraft i midten av 2022.

Japan var blant de første landene som anerkjente kryptovaluta i sitt økonomiske system, noe som var en medvirkende årsak til den store veksten i kryptomarkedet i 2017. I ettertid har landet likevel fått en strengere holdning til kryptovaluta, særlig for kryptobørsene, blant annet etter det omfattende hackerangrepet mot Coincheck i januar 2018.

Sikkerhetsbristen og det påfølgende tapet av digitale verdier verdt over $500 millioner førte til at FSA innførte sterkere tiltak for kryptobørsene for å beskytte brukerne bedre.

I 2019 introduserte de nye regler som krevde at kryptobørsene måtte registrere seg og sørge for at de implementerte sikkerhetstiltak som setter kundesikkerheten først. Nå virker det som at de ønsker å utvide disse tiltakene, og de nye tilbakeslagene som blant annet hackingen av børsen Liquid vil sannsynligvis føre til at de nye tiltakene er enda strengere.

Japan Times oppgir at 31 plattformer, inkludert Coinbase som er den største i verden, har registrert seg for å tilby kryptorelaterte tjenester i landet. Denne uken gikk den amerikanske børsen Coinbase offisielt inn i det Japanske markedet i samarbeid med Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) for å tilrettelegge for at kundene enkelt kan kjøpe og oppbevare kryptovaluta.