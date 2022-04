Desentraliseringen av internett har fanget oppmerksomheten til mange mennesker globalt.

Eric Schmidt, tidligere administrerende direktør og styreleder i Google, sa at han er veldig interessert i fremtiden til Web3. Han sa dette under et nylig intervju med CNBC .

Den tidligere Google-sjefen innrømmet at han hadde investert penger i forskjellige kryptovalutaer. Imidlertid la han til at den mest interessante delen av blokkjedeteknologi ikke er kryptovalutaer. Schmidt sa;

«En ny modell [av internett] der du som individ [kan] kontrollere identiteten din, og hvor du ikke har en sentralisert leder, er veldig kraftig. Det er veldig forførende, og det er veldig desentralisert. Jeg husker den følelsen da jeg var 25 at desentralisert ville være alt.»

Schmidt sa at hvis han var en programvareingeniør som nettopp hadde startet opp, ville han fokusere på kunstig intelligens (AI) eller Web3. Han la til at interessen hans for Web3 stammer fra tokenomikken som brukes av de fleste blokkjedeprosjekter.

Han påpekte videre at Web3 ville skape nye modeller for innholdseierskap og måter å kompensere folk for deres opprettelse. Schmidt la til at;

″[Web3s] økonomi er interessant. Plattformene er interessante, og bruksmønstrene er interessante, sier Schmidt. «[Det] fungerer ikke ennå, men det vil det.»

Selv om han beundrer kryptovalutaer, sa Schmidt at de fleste blokkjedenettverk bruker mye tid på å sikre at ingen angriper dem. Ifølge den tidligere Google-sjefen er flyttingen utrolig bortkastet.

Til tross for at han innrømmet at han har noen kryptovalutaer, nevnte ikke Schmidt de spesifikke myntene han har investert i.

Kryptovalutamarkedet har fått mainstream oppmerksomhet de siste årene. Store teknologiselskaper og teknologieksperter har diskutert de potensielle virkningene av blokkjedeteknologi og kryptovalutaer på den globale økonomien.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta ligger på rundt 2 billioner dollar, ned fra det høyeste nivået på 3 billioner dollar som ble registrert i november 2021.