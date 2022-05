Det er fortsatt tøft der ute, folkens.

Når man ser på krypto spesifikt, sendte atomvåpenet til UST og Luna panikk gjennom kryptomarkedene som aldri før. En av de mest spennende – og rett og slett skremmende – effektene av denne nedsmeltingen var Tethers avkobling. Jeg har utsatt et dypdykk på Tether en stund fordi jeg føler at det er kryptovaluta-ekvivalenten til «Happy» av Pharrell – overspilt så mye at jeg får hodepine hver gang jeg hører det.

Men forrige ukes hendelser, da Tether kom inn på denne de-pegging-trenden som plutselig er veldig populær blant kryptovalutaer, overbeviste meg om at det var på tide å skrive et dypdykk.

[inv-florish id="10094114 "]

De-pegging

Du vet at det er en dårlig tid i markedene når stavekontrollen din nå aksepterer «de-pegging» som et ord. Men det var det vi fikk, ettersom Tether sank under 95 cent i kjølvannet av UST-eksplosjonen (12. mai). En flodbølge av salg ble utløst av investorer som bekymret seg for at Tether ikke hadde tilstrekkelige reserver etter kollapsen av Terras UST.

Heldigvis for økosystemet for øvrig, stabiliserte markedet seg og prisen har tatt seg opp igjen. Men selv mens jeg skriver dette 11 dager senere, har ikke koblingen blitt fullstendig gjenopprettet, og handles for tiden til $0,999. Sist gang jeg sjekket, var den ikke lik $1.

Hvis Tether skulle gå under, vil det utvilsomt forårsake massesmitte over hele bransjen – det er fortsatt komfortabelt det høyeste likviditetsparet i markedet og helt avgjørende for så mye av det som skjer i rommet. Siden begynnelsen av mai har svimlende 10 milliarder dollar i Tether blitt innløst. Når man ser på den konstante veksten av USDTs markedsverdi historisk, er det tydelig å se at denne siste episoden har skremt investorer mer enn noen gang før.

[inv-florish id="10094244 "]

Hvis du spør meg, har Tether reservene til å støtte opp om markedsverdien på 73 milliarder dollar. Men om de gjør det eller ikke er bare en del av problemet – kjernen i problemet er hvorfor dette til og med er et spørsmål til å begynne med.

Vi har sett denne filmen før

I likhet med å se det daglige antallet koronavirustilfeller på nyhetene to år inn i pandemien, er jeg lei av å snakke om Tether og reservesituasjonen.

Utover at det er det skadelig for industrien for øvrig, og dette kommer fra noen som aldri var blant Tether-skeptikerne.

Hvor vanskelig er det bare å rydde opp i alt dette og publisere hyppige og sammenhengende balanseoppdateringer? Tether gjør for tiden dette en gang i kvartalet, men de kommer langt under standardene som bør opprettholdes for et selskap på 73 milliarder dollar.

Den siste rapporten fra 31. mars skisserer 82,425 milliarder dollar i eiendeler og 82,262 milliarder dollar i gjeld. Dette innebærer en egenkapital på 162 millioner dollar, eller for å bruke det mer dagligdagse begrepet i denne sammenhengen, overkollaterisering på 162 millioner dollar. Greit – virker akseptabelt.

Men la oss nå regne litt. Disse 162 millioner dollar utgjør 0,2 % av eiendelene. Så hvis eiendelene synker med 0,2 %, er Tether per definisjon undersikret. Ikke så greit – og uakseptabelt. En undersikkert stabil mynt, hva kan gå galt?

Konstitusjon av reserver

Du kan bestride at alle eiendelene er inneholdt i kommersielle papirer, T-regninger og andre sikre investeringer, men det er ikke sant. Den samme rapporten skisserer 5 milliarder dollar i «andre investeringer (inkludert digitale tokens)». Overkollateriseringen på 162 millioner dollar som Tether for tiden har, tilsvarer 3,3 % av dette beløpet på 5 milliarder dollar. Hvis du er en kryptovaluta-investor, trenger du ikke at jeg skal forklare hvor flyktige dine digitale tokens i nabolaget kan være. Kan du forestille deg at digitale tokens har falt 3,3 % siden 31.mars og gjør Tether underkollatert? Jeg vedder på at du kan.

Jeg gravde deretter i denne rapporten , og viste at Celsius-tokens var en av Tethers investeringer, til $62,8 millioner for å være nøyaktig. Celsius Network er en utlånsplattform der innskytere kan tjene ekstra avkastning på sine eiendeler (BTC, ETH osv.) hvis de godtar å tjene sin interesse i Celsius-tokens. Hva med å ta en titt på Celsius-tokenet siden oktober 2021, da Tether investerte over 50 millioner dollar i serie B deres?

[inv-florish id="10094681 "]

Det er en kul nedgang på 87 %. Au.

Igjen – tallene for eiendeler og gjeld ovenfor er fra 31. mars 2022. Siden den gang har krypto vært sterkt rødt, så hvem vet hvordan tallene er nå. Men med Tethers mangel på åpenhet og balansegymnastikk, er det ikke vanskelig å forestille seg at den kommende balanseoppdateringen vil male bildet i et mer rosenrødt lys enn hva det faktisk er.

Regnskap

Tether hevder at de registrerer verdifall, men ikke gevinster på balansen, og at dette tar med i den tynne aksjedelen på 162 millioner dollar ovenfor, som derfor er konservativ. Men det er veldig vanskelig å verifisere med mangelen på transparent rapportering. Dessuten kan du også spille djevelens advokat her og si at hvis kontoene registrerer den laveste kostnaden eller svekket verdi, betyr det at Tether har investert betydelig mer i disse «andre investeringene (inkludert digitale tokens)» enn tallet på 5 milliarder dollar for øyeblikket. «balanse» (omvendt komma tilføyd der). Og hvis de er under vann her, hvem vet hvor den finansieringen kom fra og hvordan helsen til den totale organisasjonen er?

Igjen, mens svarene på disse spørsmålene er svært viktige, er hovedpoenget mitt at de krever å spørre til å begynne med. Her graver jeg i balansen, trekker frem ulike rapporter fra måneder tilbake og prøver å sette sammen bitene slik at jeg kan se hele puslespillet. Men dette er en stablecoin på 73 milliarder dollar som er sentral for helsen til kryptovalutasystemet. Det skal rett og slett ikke være så ugjennomsiktig; stikksagen skal være klar for alle å se.

Selv om alt går på skinner og du har full tillit til disse «balanse»-rapportene, la oss ikke glemme at selskapet har en mørk historie. De hevdet opprinnelig at reservene ble støttet en-til-en av amerikanske dollar før New York Attorney Generals etterforskning avdekket dette som en løgn. Og jeg bruker ikke det ordet lettvint. Dette er det som fikk dem til å endre retorikken sin fra «fullstendig støttet av amerikanske dollar» til fullt støttet av «Tether-reserver». I tillegg publiseres disse balanseoppdateringene kun i utgangspunktet for å tilfredsstille kravet, et resultat av den samme undersøkelsen. Ellers ville vi vært enda mer i mørket enn vi er nå.

Fordelene

Alt dette tar meg til hvorfor jeg tror at de 10 milliarder dollar i innløsninger den siste måneden er en god ting. Jo mindre Tether blir, jo mindre innflytelse har den på industrien og jo mindre smitteeffekten vil være i dommedagsscenarioet med en nedsmelting (jeg ser rent på hypotetiske forhold her). Jo raskere industrien kan gå videre fra disse kjedelige, repeterende og kjedelige spørsmålene om Tethers reserver, jo bedre.

Som sagt, jeg tror ikke vi er i nærheten av en kollaps i USDT. Jeg ville aldri ha sett på meg selv som en skeptiker til Tether, på lik linje med hvordan mange mennesker konstant driver kampanje mot det, og har gjort det i årevis. Likevel, med nylige innrømmelser fra selskapet så vel som den virkelig dårlige innsatsen med balanserapportering, finner jeg meg selv stadig mer satt ut av USDT.

Jeg unngår USDT når jeg kan, til fordel for mer anerkjente staller. For det kommer ned til det enkle spørsmålet – hvorfor skulle jeg ikke det? Det er ingen iboende fordel ved å holde Tether bortsett fra hvor allestedsnærværende det er, og andre staller tar nå etter. Det er imidlertid en enorm nedsiderisiko, uansett hvor usannsynlig du tror det er. Og selv om du ikke går inn i det faktum at det hele kan smelte sammen, bør en de-pegging som denne månedens være nok til å overtale deg til å holde en mer stabil stabil mynt (når jeg skriver den setningen, begynner jeg å forstå hvordan noen mennesker gjøre narr av kryptovaluta). Forhåpentligvis vil industrien gjøre det samme, for enten du er troende eller ikke, er denne gjentatte fortellingen som rett og slett ikke vil forsvinne skadelig for alle involverte.

Konklusjon

Dette var en stablecoin på 83 milliarder dollar forrige måned. Nå er det en stabil mynt på 73 milliarder dollar. Forhåpentligvis vil populariteten fortsette å avta, og mer anerkjente og transparente staller vil ta markedsandeler organisk. USDT har vært en plage for industrien en stund, og det er derfor jeg smiler når hver dollar USDT blir innløst.

Jeg avslutter med sitatet nedenfor fra Tether CTO Paolo Ardoino, som hadde følgende å si forrige uke om Tethers 100 % rekord for å hedre alle disse innløsningene den siste måneden:

«Denne siste attestasjonen fremhever videre at Tether er fullt støttet og at sammensetningen av reservene er sterk, konservativ og flytende.»

Men Paolo, er det faktum at denne uttalelsen i det hele tatt må gjøres ikke en indikasjon på problemet her? Tether ble grunnlagt for 8 år siden i 2014. Det har vokst til et sted hvor det nå er verdt 73 milliarder dollar og driver en stor del av industrien. Og CTO er fortsatt pålagt å frigi uttalelser som argumenterer for at innløsning av 15 % av den «fullstendige» eiendelen beviser hvor trygt det er?

Det er som om jeg ringte mamma og sa: «Hei mamma, du ville vært stolt av meg. Jeg tok ikke heroin i dag!”. Jeg er virkelig ikke sikker på at det er en så stor prestasjon, ikke sant?