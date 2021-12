Julerallyet som vi har sett i krypto de siste dagene har løftet de fleste mynter. Kadena (KDA) har ikke blitt etterlatt. Kjeden, som håper å konkurrere med Ethereum, har skutt i været. Men kan mynten opprettholde dette momentumet, og hvor går den videre? Vel, her er noen høydepunkter først.

Kadena (KDA) er i en oppadgående trend for øyeblikket og har hatt en 7-dagers oppgang på nesten 55 %.

I skrivende stund blir mynten handlet til $16,07, opp 16% i løpet av intradagen og med en markedsverdi på rundt $2,6 milliarder.

Kadena (KDA) ser også økende 24-timers handelsvolum. På pressetidspunktet var handelsvolumet over 24 timer opp 83 %.

Datakilde: Tradingview.com

Kadena (KDA) – Prisutvikling og analyse

Stigningen som Kadena (KDA) har fått denne uken er ikke overraskende. For det første har det bredere kryptomarkedet hatt en bred stigning i løpet av dette julerallyet. For det andre har alternative kjeder til Ethereum sett en stor oppgang de siste dagene, ikke bare i form av prisøkning, men også i handelsvolum.

Akkurat som Kadena (KDA), får mynter som Solana (SOL), Polkadot (DOT) og Avalanche (AVAX) alle store 7-dagers gevinster. Det er tydeligvis ikke klart om Kadena (KDA) kan stige over $25 og gjenvinne toppene i november. Men på kort sikt kan vi realistisk sett se at denne oppadgående trenden vil presse KDA over $20.

Bør du kjøpe Kadena (KDA)

Hvis du tenker på langsiktig verdi, så er Kadena (KDA) et godt kjøp. Faktisk handles mynten langt under sine rekorder som den har hatt i løpet av året, og slik er den fremdeles i en bunn som kan være et gunstig tidspunkt for å komme inn.

Protokollen har også lagt til flere nye funksjoner på plattformene og med den økte nytten vil verdien av Kadena (KDA) øke over tid.