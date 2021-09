Venturekapitalselskapet samlet inn 75% mer enn de gjorde i sin forrige finansieringsrunde holdt i oktober 2019

Chicago-baserte Jump Capital samlet inn $350 millioner, dermed ble denne investeringsrunden deres største så langt. En betydelig andel av beløpet kommer til å gå til kryptoprosjekter, ifølge kunngjøringen.

Jump Capital har vært involvert i kryptosektoren i en god stund allerede. Selskapets kryptosjef, Kanav Kariya, oppga at det å følge de nåværende markedstrendene passer godt med selskapets langsiktige strategi.

«Vi har vært involvert i krypto i varierende grad de siste seks årene. Dette innebærer mye mer enn bare trading. Vi har bidratt i utviklingen av mange protokoller, vært involvert i protokollstyring og bidratt på andre områder hvor vi har ekspertise,» oppga Kariya.

Peter Johnson, partner i Jump Capital, fortalte om ytterligere detaljer rundt de nye planene, og forklarte at målene deres var basert på tidligere suksesser i industrien.

«Disse nye midlene kommer i stor grad til å rettes mot krypto,» forklarte han. «Dette er et område vi har hatt mye suksess i siden vi begynte å investere i kryptoselskaper i 2015.»

Johnson fortalte videre om hva slags kryptoprosjekter Jump Capital nå ville fokusere på, og nevnte blant annet equity og tokens relatert til desentralisert finans (DeFi), blokkjedeteknologi og andre økonomiske formål.

«Vi er i en unik posisjon til å kunne oppnå suksess på disse områdene med tanke på vårt team sin bakgrunn innen FinTech, kapitalmarkeder, distribuerte systemer, datainfrastruktur og vårt tilknytning til Jump Trading, som er en av de største aktørene i kryptomarkedet,» bemerket Johnson.

Jump Capital har allerede investert i totalt 30 prosjekter siden begynnelsen av året. Saurabh Sharma, også partner i Jump Capital, fremhevet særlig den siste, som tiltrakk seg 167 investorer. Han anerkjente kryptoindustriens behov for å skalere den underliggende blokkjedeteknologien nok til å kunne nå nye høyder.

«For at markedet skal kunne vokse og oppnå suksess er det noen ting som er nødt til å skje, en av disse tingene er at den underliggende teknologien må utvikles slik at den kan skaleres for å tåle bruk i massiv skala, ikke bare for små nisjer.»

Det er ikke bare Jump Capital som har fokusert på kryptoindustrien i det siste, Anthony Scaramuccis SkyBridge Capital har også investert mye i digitale verdier. Selskapet avslørte nylig sine planer om å samle inn totalt $250 millioner via en rekke finansieringsrunder.