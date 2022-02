JUNO (JUNO) nettverk, en smart kontraktsplattform knyttet til Cosmos-økosystemet, er nå blant de 100 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Tokenet har også steget til et rekordhøyt nivå mens det fortsetter denne utrolige opptrenden. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter.

Med en markedsverdi på rundt 1 milliard dollar er JUNO (JUNO) nå rangert blant de 100 beste myntene

På pressetidspunktet handlet mynten til $26,36, opp med nesten 22% de siste 24 timene.

JUNO (JUNO) har også klart å nå tidenes toppnivå og forventes å opprettholde denne veksten i de kommende dagene. Datakilde: Coinmarketcap

JUNO (JUNO) – Prisutvikling og analyse

JUNO (JUNO) er et lag1 smart kontraktsnettverk bygget for å løse ineffektiviteten og de høye kostnadene til tradisjonelle blokkjeder. Nettverket er bygget ved hjelp av Cosmos SDK, men tilbyr skalerbare krysskjedefunksjoner.

I skrivende stund har JUNO (JUNO) steget med omtrent 22 % på en enkelt dag. Den følger også andre Cosmos-relaterte tokens som har solt seg i grønt område denne uken. For eksempel har Osmosis (OSMO), en Cosmos-basert DEX for IBC token swaps, også hatt store gevinster.

JUNO (JUNO)-stigningen forventes å fortsette i de kommende dagene, og ettersom sentimentet i det bredere markedet forbedres, kan prisen gå enda lenger over den nye toppnoteringen.

Er JUNO (JUNO) en god investering?

Lag 1 skalerbare løsninger er veldig populære akkurat nå, og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Folk vil ha raskere, mer effektive blokkjeder og disse løsningene hjelper med det. Det at JUNO (JUNO) er bygget på Cosmos gir den en fordel.

Cosmos (ATOM) er et av de mest spennende prosjektene innen blokkjeder i dag. Så for investorer som søker etter reell langsiktig verdi, er det ingen tvil om at JUNO (JUNO) er et veldig godt kjøp.