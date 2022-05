Kapitaliseringen av USDD, stablecoinen på Tron (TRX) blokkjeden, er «bare» $270 millioner ifølge Justin Sun. Han la til at Tron ikke ville ha noen problemer med å avvise spekulative angrep gitt kapitalisering og reserver.

Tron har det langt bedre enn de fleste

I skrivende stund handlet TRX for $0,07 og har bare tapt 4,27% av verdien. Til sammenligning tapte de fleste kryptovalutaer i topp 100 etter markedsverdi 20-30 % i løpet av de siste 24 timene, noe som har vært ekstremt smertefullt. Noen har gått ned så mye som 40 %.

Det gjenstår å se om Suns entusiasme vil være berettiget på lang sikt, men det har ikke gått upåaktet hen av eksperter. Dyma Budorin, grunnlegger og administrerende direktør i Hacken, kommenterte:

En slik uttalelse er i Justins stil – han går aldri glipp av et eneste nyhetsbrev, noe som kan hjelpe ham til å tiltrekke seg oppmerksomhet. La meg minne deg på at han i de første dagene av krigen tvitret et skjermbilde av samtalen hans med statsrepresentanten for den russiske føderasjonen om bruken av TRX, i tilfelle den russiske føderasjonen ble koblet fra Swift.

Kostiantyn Oleshko, produkteier av CER.live, la til:

I et fallende marked er alle algoritmiske stabile mynter i fare. Vi anbefaler å diversifisere din stablecoin-portefølje for å redusere all risiko.

Om Kostiantyn Oleshko : Kostya har en master of science i anvendt kryptografi med 6+ års ekspertise fra blokkjedeindustrien.

Han pleide å jobbe som prosjektleder for mange kryptoprosjekter, inkludert enhetene knyttet til National Bank of Ukraine som utviklet E-Hryvnia, den ukrainske CBDC. Han har stor tro på at sikkerhet er nøkkelen til kryptomasseadopsjon.

Om Dyma Budorin : Dmytro er en blokkjedeøkonomi-påvirker som aktivt fremmer utviklingen av det virtuelle aktivamarkedet i Ukraina i samarbeid med Ukrainas departement for digital transformasjon.

I 2021 ble Dyma en av de 55 beste ukrainske IT-gründerne ifølge anerkjente nyhetskanaler.