Live Kadena-prisen i dag er $11,76 med et 24-timers handelsvolum på $62,5 millioner. Det unike tokenet har steget 13,62 % de siste 24 timene. Her er de beste stedene å kjøpe Kadena nå – dette kan være en bra investering.

Kadena har den eneste skalerbare lag 1 PoW blokkjeden sammen med Pact, det sikreste smarte kontraktsspråket. I følge Kadenas offisielle nettsted gjør Pact det enkelt å utforme sikrere og smartere kontrakter uansett om du skriver din første kontrakt eller lanserer din femtiende dApp. Ved automatisk å oppdage feil, frigjør Pact deg fra utnyttelsene du vil møte på Ethereum og andre usikre plattformer. Kadena ble opprettet av to pseudonyme enheter. De skal ha laget JP Morgans første blokkjede. En av dem var teknisk leder for SECs første kryptokomité.

Før du bestemmer deg for å investere i Kadena, gjør noen markedsundersøkelser. Hvis du lytter til investeringsråd, gjør det med en klype salt.

Wallet Investor spår at Kadena-prisen vil være $30 på dette tidspunktet neste år, mer enn det dobbelte av hva den er nå. Inntjeningspotensialet på ett år kan gå opp til 154 %. Om 5 år vil Kadena være verdt 107,6 dollar.

All @kadena_io NFTs will support sales in any fungible token 🙂 along with the first standard to actually capture sale mechanics (via native trustless escrow in Pact, natch) ensuring that royalties are enforced no matter what chain you're on. More details very soon pic.twitter.com/ekvFsaBGA9

— Stuart Popejoy (@SirLensALot) December 1, 2021