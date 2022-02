Kadena (KDA) fortsetter å gjeninnhente seg

Etter å ha sett et betydelig bjørnepress i begynnelsen av året, har Kadena (KDA) vært i rally. Mynten er faktisk langt opp fra laveste nivå i 2022 og ser ut til å fortsette i denne oppadgående trenden i nær fremtid. Men hvordan er de langsiktige utsiktene i 2022? Her er noen høydepunkter:

Kadena (KDA) har steget med over 15 % i løpet av de siste 24 timene, og handles til $7,13 ved pressetidspunktet.

Tokenet er også opp 62 % fra den laveste prisen som ble registrert i 2022, noe som tyder på at den er i full retur.

Til tross for dette er KDA fortsatt lavere enn 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt og ned 75 % fra ATH.

Datakilde: Tradingview

Kadena (KDA) – Utsikter i 2022

Det nylige rallyet til Kadena (KDA) er ganske imponerende. Men det kommer også ettersom det bredere kryptomarkedet ser noen forbedringer. Spørsmålet er hvor langt tokenet kan gå? Vel, noen analytikere tror at KDA når $15 i første kvartal 2022. Det vil representere en oppgang på over 50 % fra dagens pris.

Men til tross for dette er det viktig å merke seg at selv med det siste 24-timers rallyet, forblir KDA fortsatt lavere fra sitt 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Dette viser svakhet, og hvis det er redusert sentiment i markedet, kan mynten bunne mot $1 før april.

Bør du kjøpe Kadena (KDA)

Ja det burde du. For det første er Kadena-økosystemet et lovende prosjekt som tilbyr raskere transaksjonshastigheter. Selv om kjeden ikke har klart å tiltrekke seg samme type prosjekter som for eksempel Ethereum eller Solana, ser vi fortsatt noen anstendige insentiver for utviklere.

I de kommende årene vil Kadena konkurrere med disse andre lag 1-kjedene. Det faktum at den har en markedsverdi på 1,2 milliarder dollar antyder også at det er mye rom for å gjøre det bedre i fremtiden.