Kadena pumper etter Binance-notering.

Overskuddstaking har utløst en mindre korreksjon, men det generelle momentumet er positivt.

Kadenas kjerneberegninger som plattformblokkjede ligger bak dens styrke.

Kadena ( KDA ) er en av de beste aktørene i dag og er for tiden opp med over 14 %. Dette på grunn av nyheter om at KDA-tokenet nå er notert på Binance , verdens største børs i volum.

Binance-noteringen er en stor sak, siden den åpner opp for Kadena for et enda bredere spekter av investorer. Dette betyr høyere volum og høyere etterspørsel når pengene strømmer tilbake til kryptomarkedet.

Det er imidlertid ikke bare den Binance-drevne oppgangen som gjør Kadena til en verdifull investering. Kadena er en av blokkjedene for laveste avgiftsplattformer og kan skaleres godt. Kadena er også en av de sikreste plattformblokkjedene på markedet fordi den, i likhet med Bitcoin, kjører på en Proof-of-Work-algoritme. Dette gjør den perfekt for bedrifter som ønsker å bygge sofistikerte økonomiske løsninger som krever et høyt sikkerhetsnivå.

Interessant nok, mens Proof-of-Work har fått et dårlig rykte i det siste på grunn av energiforbruk, har ikke Kadena dette problemet. Det er fordi kostnaden i Kadena Proof-of-Work-algoritmen ikke øker med bruk. Dette hjelper kjeden med å kombinere sikkerheten til PoW med effektiviteten som andre blokkjeder får fra Proof-of-Stake.

Dette er en av de store faktorene som har bidratt til Kadenas økning i bruk og pris det siste året.

Kadena Profitttaking utløser korreksjon.

Kilde: TradingView

Timer før Binance-noteringen steg Kadenas pris kraftig. Noen timer senere gikk prisen imidlertid inn i en korreksjon da handelsmenn tok fortjeneste.

Okser ser imidlertid ut til å gjenvinne kontrollen, en indikator på at investorer fortsatt kjøper seg inn i Kadena i påvente av enda flere gevinster. Med Bitcoin nå som presser tilbake over $40k motstand, kan Kadena enkelt teste ukens høyeste nivå på $8,30 på nytt.

Sammendrag

Kadena steg kraftig etter Binance-noteringen. Mens prisen siden har falt på grunn av profitttaking, ser den ut til å stabilisere seg igjen. Dette indikerer at den underliggende etterspørselen er sterk til tross for profittsikring.