Kan Avalanche (AVAX)-okser opprettholde momentum?

Viktige punkter:

AVAX er på opptur, men møter sterk motstand på $70,31

Hvis AVAX-okser mislykkes på $70,31, kan en konsolidering eller en bjørnetrend følge.

Mye avhenger av den bredere markedsytelsen.

Avalanche ( AVAX/USD ) har vært i grønt de siste 24 timene. Dette etter at den gjorde en V-formet utvinning til $52,92 den 24. januar 2022. AVAX-gjenoppretting er i takt med det bredere kryptovalutamarkedet, som har vært på vei oppover de siste 48 timene.

AVAX treffer stor motstand

Avalanche er en av de mest skalerbare og rimelige smarte kontraktsplattformene på markedet i dag.

Se for deg en verden hvor du kan lansere Ethereum Dapps, og de bekrefter transaksjoner umiddelbart. Du trenger ikke vente minutter på den smarte kontraktkoden din før det er på tide å gå live – det er den typen kraft Avalanche gir Dapps-utviklere.

I motsetning til noen av de andre Ethereum-konkurrentene, er Avalanche desentralisert og vil sannsynligvis forbli slik når nettverket blir større. Det er fordi hvem som helst kan kjøre en node siden du ikke trenger komplisert maskinvare for å kjøre en Avalanche-node.

Avalanche er også ganske fleksibel, noe som gjør den perfekt for alle slags Dapps. Med Avalanche kan utviklere og blokkjedeeksperter bygge sine egne virtuelle maskiner for å kjøre alle applikasjoner. Dette er et kraftig verktøy og setter Avalanche i forkant av bruk i det raskt voksende Web 3.0-området.

Til tross for alle disse egenskapene, er Avalanches pris fortsatt sterkt bestemt av Bitcoin og det bredere kryptovalutamarkedet. I løpet av de siste to dagene har prisen til AVAX gått tilbake, akkurat som resten av markedet.

Skredprisprediksjon

På 1-times diagrammet er Avalanche på en oppgående trend med 38,2% Fibonacci, og tilbyr sterk støtte til $66,27. For at opptrenden skal være bærekraftig, må AVAX imidlertid bryte 50,0% Fibonacci-motstanden til $70,31.

Svikt på $70,31 kan føre til konsolidering eller en fortsettelse av bjørnetrenden som startet tidligere på året.