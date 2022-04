Kryptovalutamarkedet fortsetter sin fine start på uken, med de store kryptovalutaene i det grønne for øyeblikket.

Det bredere kryptomarkedet fortsetter sin utmerkede start på uken, og legger til nesten 2 % til det totale markedsverdien. På pressetidspunktet er den totale markedsverdien for kryptovaluta over 1,9 billioner dollar.

Det kan snart krysse 2 billioner dollar hvis dagens markedsmomentum opprettholdes. Bitcoin er fortsatt den ledende kryptovalutaen etter markedsverdi og handles for tiden over $41k per mynt.

Ether, den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, har også prestert bra de siste 24 timene. ETH handles for tiden over $3100 per mynt, opp med mer enn 2% så langt i dag.

I løpet av de siste syv dagene har ETH lagt nesten 3 % til sin verdi, noe som gjør den til en av de dårlige resultatene blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

Men med den bullish trenden som er på gang, kan Ether registrere ytterligere gevinster i løpet av de kommende timene og dagene. Kryptovalutaen kan målrette motstandsnivået på $3500 på kort sikt.

Nøkkelnivåer å se på

ETH/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket nøytralt ettersom Ethers pågående positive ytelse kansellerer tapene registrert for noen dager siden. De tekniske indikatorene viser at Ethers prishandling er i ferd med å forbedres.

MACD-linjen er rundt den nøytrale sonen, noe som indikerer at Ether ikke lenger er i bearish-området. 14-dagers RSI på 58 viser at ETH kan gå inn i det overkjøpte territoriet hvis det eksisterende markedsmomentumet vedvarer.

På pressetidspunktet handles ETH for 3100 dollar per mynt. Hvis oksene forblir i kontroll, kan det overgå det første store motstandsnivået på $3 227 før slutten av dagen. Imidlertid bør det andre store motstandsnivået på $3 350 begrense ytterligere oppadgående bevegelser på kort sikt.