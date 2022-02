Kan Floki Inu (FLOKI) snu den nedadgående trenden?

Floki Inu (FLOKI) har, som de fleste meme-mynter, hatt en konsekvent nedadgående trend siden slutten av fjoråret. Selv om mynten har forsøkt å gjeninnhente seg noen ganger i mellom, har den generelle trenden så langt holdt seg ganske bearish. Men når sentimentet i krypto begynner å bli bedre, kan FLOKI se en bullish reversering? Her er noen høydepunkter:

FLOKI ser ut til å handles stort sett sidelengs, og på pressetidspunktet ble det solgt for $0,00004372, praktisk talt uendret på 24 timer.

Mynten handles fortsatt under en avgjørende motstandssone på $0,00005 og har vært det en stund.

Den relative styrkeindeksen eller RSI viser et oversolgt token, noe som tyder på at salgspresset kanskje vil avta.

Kommer Floki Inu til å snu den nedadgående trenden?

Vel, det er høyst usannsynlig, i hvert fall på kort sikt. I løpet av de siste dagene har de fleste mynter gjeninnhentet seg, og Bitcoin har gjenvunnet $40 000-merket. Men selv med dette forbedrede sentimentet er investorene fortsatt på vakt.

Appetitten for meme-mynter vil sannsynligvis forbli lavere selv om andre store mynter og altcoins rapporterer beskjedne gevinster. Per nå vil nøkkelen for FLOKI være å teste den avgjørende motstandssonen på $0,00005 på nytt.

Hvis okser kan skyve forbi den terskelen, kan vi se et vedvarende bullish-utbrudd. Men med tanke på at FLOKI i stor grad har blitt handlet sidelengs, fremstår dette som usannsynlig de kommende dagene. Som sådan vil meme-mynten forbli i den bearish trenden.

Er Floki Inu (FLOKI) en god investering?

Mange mennesker har tjent store penger på meme-mynter. Men slike tokens er svært risikable og bør ikke holdes i veldig lang tid. Den eneste positive nyheten for FLOKI er at den handles veldig lavt.

Denne dukkerten lar deg komme inn og vente på et rally når det endelig kommer. Det faktum at FLOKI fortsatt har en markedsverdi på rundt 420 millioner dollar betyr at den har mye potensialer til å stige.