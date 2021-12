Kan Kava (KAVA) gjenopprette sin rekord fra september?

Da Kava (KAVA) DeFi-protokollen ble lansert i 2019, ble den kalt et av de mest lovende prosjektene innen desentralisert finans. På det tidspunktet ble en enkelt KAVA, det opprinnelige tokenet for protokollen, handlet for omtrent $0,95. Helt siden da har tokenet hatt oppturer og nedturer med hyppige prissvingninger. I september i år nådde KAVA imidlertid rekorder på $14,38. Så, kan tokenet gjenvinne denne høye prisen igjen på kort sikt? Først noen høydepunkter.

Til tross for en økning til $14,38 i september, fulgte en massiv korreksjon som sendte KAVA i en nedadgående spiral.

I skrivende stund handles mynten for $4,03, nesten 72% ned fra toppene i september.

Imidlertid har KAVA fortsatt levert en ROI på 668 % siden den ble lansert i 2019.

Datakilde: Tradingview.com

Kava (KAVA) – prisutvikling og analyse

De siste to månedene har vært brutale i krypto. De fleste mynter, inkludert DeFi-tokens, gikk gjennom en markedsomfattende korreksjon. Det var derfor sannsynlig at KAVA ville se økt bjørnepress på prisen. Men fallet har virkelig vært massivt fra all-time high i år.

Det er også høyst usannsynlig at vi kommer til å se tokeetn stige tilbake til disse nivåene på kort sikt. Mynten har imidlertid konsolidert seg rundt $4, og som sådan kan et kortsiktig bullish utbrudd være på kortene. Dessuten vil etterspørselen etter DeFi-tokens vokse i 2022, noe som kan være til nytte for KAVA.

Skal du kjøpe Kava (KAVA)

I tilfelle du leter etter anstendige investeringer i DeFi, så er KAVA et veldig godt bud. Ja, tokenet har hatt mye motvind de siste månedene. Men etter hvert som det bredere kryptomarkedet kommer seg, vil DeFi-tokens være øverst på vekstlisten. Som sådan vil KAVA og andre store DeFi-tokens sannsynligvis se enorm langsiktig verdi.